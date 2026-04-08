Паводковые воды обвалили дорогу в российском регионе ТУАД: дорога в в Купинском районе Новосибирской области закрыта из-за обвала

Дорога в Купинском районе Новосибирской области оказалась полностью перекрыта из-за обвала дорожного полотна, сообщили в территориальном управлении дорог региона (ТУАД). По данным ведомства, паводковые воды подмыли участок трассы, что привело к обрушению значительной части края дороги.

Н-0226 (7-ой километр автодороги «Н-0207» — Новоключи), километр 2+100. Здесь зафиксирован перелив (длина 250 метров, ширина 6,5 метра), размыв бордюра, — сказали в ТУАД.

С образовавшегося обрыва вниз стекают талые воды, создавая водопад. В управлении подчеркнули, что ситуация находится под постоянным контролем оперативных служб, которые следят за безопасностью и состоянием дороги.

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области талые воды подмыли железнодорожную насыпь на перегоне Издревая — Жеребцово, из-за чего график движения поездов поменялся. Чтобы не останавливать сообщение полностью, железнодорожники организовали на двухпутном перегоне реверсивное движение, поезда обоих направлений по очереди используют один и тот же сохранившийся путь.

До этого движение 12 пригородных поездов было отменено в Дагестане из-за подтопления некоторых участков. Речь идет о маршрутах между городами Махачкала, Дербент и Хасавюрт.