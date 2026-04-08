08 апреля 2026 в 10:15

Паводковые воды обвалили дорогу в российском регионе

ТУАД: дорога в в Купинском районе Новосибирской области закрыта из-за обвала

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Дорога в Купинском районе Новосибирской области оказалась полностью перекрыта из-за обвала дорожного полотна, сообщили в территориальном управлении дорог региона (ТУАД). По данным ведомства, паводковые воды подмыли участок трассы, что привело к обрушению значительной части края дороги.

Н-0226 (7-ой километр автодороги «Н-0207» — Новоключи), километр 2+100. Здесь зафиксирован перелив (длина 250 метров, ширина 6,5 метра), размыв бордюра, — сказали в ТУАД.

С образовавшегося обрыва вниз стекают талые воды, создавая водопад. В управлении подчеркнули, что ситуация находится под постоянным контролем оперативных служб, которые следят за безопасностью и состоянием дороги.

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области талые воды подмыли железнодорожную насыпь на перегоне Издревая — Жеребцово, из-за чего график движения поездов поменялся. Чтобы не останавливать сообщение полностью, железнодорожники организовали на двухпутном перегоне реверсивное движение, поезда обоих направлений по очереди используют один и тот же сохранившийся путь.

До этого движение 12 пригородных поездов было отменено в Дагестане из-за подтопления некоторых участков. Речь идет о маршрутах между городами Махачкала, Дербент и Хасавюрт.

Регионы
Новосибирская область
дороги
паводки
Жена пропавшего Героя России раскрыла, угрожали ли мужу
HR-эксперт раскрыла, почему молодежь так ценит комфортные условия работы
Российские нефтяники потеряли целое состояние за считанные часы
«Пустующие квартиры»: в Госдуме назвали способ повысить доступность жилья
В ГД призвали нарастить число дронов для обстрелов Украины со всех сторон
Глава Серпухова рассказал о планах по благоустройству
Россиянам напомнили, когда их ждут три выходных подряд
Озвучена обстановка в странах Персидского залива после начала перемирия
«Его не видят РЭБы»: ВСУ начали атаковать Горловку новыми дронами с ИИ
В популярной версии исчезновения Усольцевых нашли важную несостыковку
Россиянин пытался передать иностранцу секреты подводных лодок
Нефть отреагировала на перемирие США с Ираном
Стало известно, зачем Рената Литвинова тайно возвращается в Москву
Вирусолог рассказал, какие болезни переносят комары
Никас Сафронов получил орден от Путина
«Мы скорбим о каждой потере»: губернатор Гладков о погибших при атаках ВСУ
В Столичном дивизионе НХЛ появился безоговорочный лидер
Невзорова лишили его «дворца» с конюшней под Петербургом
В Госдуме призвали пересмотреть тарифы на один энергоресурс
Синоптики спрогнозировали снег на Пасху
Дальше
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Семья и жизнь

7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

Нежный тарт с консервами — сытный, красивый, вкусный и ни грамма муки. Находка для Вербного воскресенья
Общество

Нежный тарт с консервами — сытный, красивый, вкусный и ни грамма муки. Находка для Вербного воскресенья

