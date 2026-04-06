Погода внесла коррективы в расписание поездов под Новосибирском В Новосибирской области поезда перешли на реверсивный график движения

В Новосибирской области талые воды подмыли железнодорожную насыпь на перегоне Издревая — Жеребцово, из-за чего график движения поездов поменялся, рассказали в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги. Чтобы не останавливать сообщение полностью, железнодорожники организовали на двухпутном перегоне реверсивное движение, поезда обоих направлений по очереди используют один и тот же сохранившийся путь.

На месте работают противоразмывные поезда и спецтехника. Ожидаются задержки пригородных поездов № 6502 Сокур — Новосибирск-Главный и № 6501 Новосибирск-Главный — Сокур до 30 минут, — добавили в ЗСЖД.

Ранее движение 12 пригородных поездов было отменено в Дагестане из-за подтопления некоторых участков. Речь идет о маршрутах между городами Махачкала, Дербент и Хасавюрт.