06 апреля 2026 в 08:44

Погода внесла коррективы в расписание поездов под Новосибирском

В Новосибирской области поезда перешли на реверсивный график движения

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В Новосибирской области талые воды подмыли железнодорожную насыпь на перегоне Издревая — Жеребцово, из-за чего график движения поездов поменялся, рассказали в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги. Чтобы не останавливать сообщение полностью, железнодорожники организовали на двухпутном перегоне реверсивное движение, поезда обоих направлений по очереди используют один и тот же сохранившийся путь.

На месте работают противоразмывные поезда и спецтехника. Ожидаются задержки пригородных поездов № 6502 Сокур — Новосибирск-Главный и № 6501 Новосибирск-Главный — Сокур до 30 минут, — добавили в ЗСЖД.

Сейчас на месте ЧП круглосуточно работают противоразмывные поезда и специальная техника, чтобы укрепить грунт. Пассажиров предупредили о возможных задержках рейсов между Новосибирском и Сокуром в пределах получаса.

Реверсивное движение — это режим, при котором поезда обоих направлений по очереди используют один и тот же сохранившийся путь.

Ранее движение 12 пригородных поездов было отменено в Дагестане из-за подтопления некоторых участков. Речь идет о маршрутах между городами Махачкала, Дербент и Хасавюрт.

