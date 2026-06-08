У блогера-афериста прибавилось 11 новых уголовных дел

Афера блогера Сергея Домогацкого, который продавал несуществующее элитное жилье на Бали, пополнилась еще 11 уголовными делами, сообщает РЕН-ТВ в Telegram-канале. По данным канала, общий ущерб по делу составил 106 млн рублей.

В десяти эпизодах фигурантам вменяется покушение на мошенничество в особо крупном размере, еще в одном — в крупном. Ранее по аналогичным фактам в Москве уже были возбуждены три уголовных дела.

Около 80 человек из разных стран пострадали от действий Домогацкого, который предлагал покупателям несуществующую недвижимость на побережье Бали и других курортах. В апреле арбитражный суд Московской области признал его банкротом и ввел процедуру реструктуризации долгов. Сообщается, что проекты Домогацкого рекламировали актриса Лариса Гузеева, певица Лолита и телеведущая Ксения Собчак.

Ранее российские блогеры обвинили художницу Хатуну Аташян в мошенничестве на 50 млн рублей. Девушка представлялась ВИП-игроком гостиничного бизнеса, обещала организацию поездок по бартеру в обмен на рекламу, но после оплаты клиенты не получали ни билетов, ни ваучеров.