Володин дал важное поручение о стажировках для выпускников Володин дал поручение комитету ГД ускорить рассмотрение проекта о стажировках

Председатель Госдумы Вячеслав Володин распорядился, чтобы профильный комитет по труду, соцполитике и делам ветеранов активизировал работу над законопроектом, который вводит в правовое поле стажировки для учащихся вузов и тех, кто уже получил диплом, сообщили в пресс-службе парламента. Законопроекты планируют рассмотреть до конца сессии ГД.

Комитету по труду, социальной политике и делам ветеранов поручено ускорить подготовку к рассмотрению законопроекта, касающегося законодательного закрепления стажировок для приобретения первичного опыта профессиональной деятельности. По словам Вячеслава Володина, законопроекты должны быть рассмотрены до конца сессии, — говорится в сообщении.

Ранее ректор МГТУ им. Баумана Михаил Гордин заявил, что отступление от Болонской системы и внедрение новой пилотной модели высшего образования никак не ухудшит конкурентоспособность российских выпускников за пределами страны. По его словам, переход на измененный формат обучения позволит готовить более квалифицированных специалистов для международного рынка.