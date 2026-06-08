Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
08 июня 2026 в 18:08

Два человека стали жертвами ДТП с четырьмя фурами под Рязанью

Два водителя погибли при столкновении четырех фур на трассе Р-22 «Каспий»

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Два водителя погибли при столкновении четырех фур на 278-м километре трассы Р-22 «Каспий» в Рязанской области, сообщило региональное управление МВД в МАКСе. На месте аварии работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа полиции.

В результате ДТП два водителя транспортных средств погибли, — говорится в сообщении.

Ранее 31 человек обратился за помощью после ДТП с экскурсионным автобусом в Угличском округе Ярославской области. Были госпитализированы 12 пострадавших, детей среди них нет. СК возбудил уголовное дело по факту ДТП. Дело расследуется по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

До этого четыре человека погибли, один пострадал в ДТП на трассе Минеральные Воды — Александровское в Ставропольском крае. Прокуратура начала проверку для выяснения причин и обстоятельств аварии.

6 июня два человека погибли, еще двое пострадали при столкновении трех машин в Томской области. Авария произошла на 25-м километре автомобильной дороги Томск — Каргала — Колпашево. Раненых доставили в больницу.

Регионы
Россия
Рязанская область
ДТП
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянам объяснили, к чему приводят игры с огнем и тополиным пухом
«Простой»: россиянам напомнили о праве на сокращенный рабочий день в жару
Голые в спортзале: тренер избежал срока по статье о педофилии
На выборах в Армении зафиксированы системные нарушения
Депутаты и кабмин европейской страны урезали себе зарплаты
Новак потребовал выработать шаги для снабжения страны бензином
Самолеты продолжат летать в ОАЭ с ограничениями
Работник коммунальных служб погиб при атаке ВСУ на ЛНР
Угрожал убить маму и кошку: отчим три года насиловал падчерицу
Китаец 10 лет судился за квартиру на несуществующем этаже и победил
Пашинян выиграл выборы честно? Что не так с демократией в Армении
Стало известно, что будут производить под брендом «Сиксэвэн»
Черный дым окутал район Петербурга
Роботы вместо рутины: как работает самый прогрессивный РЦ «Пятёрочки»
Байрамов: для подписания соглашения с Арменией нужно уладить ряд вопросов
Швыдкой раскрыл свое отношение к маркировке 18+ для фильмов об СВО
«Телевизор — это показатель»: Маргулис о перезапуске «Фабрики звезд»
Пашиняна уличили в угрозах оппозиции
Пять женщин попали в больницу после атаки ВСУ на Белгородскую область
Оппоненты Пашиняна решили оспорить результаты выборов
Дальше
Самое популярное
Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты
Семья и жизнь

Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты

Чем подкормить перцы в июне для богатого урожая: проверенные рецепты
Семья и жизнь

Чем подкормить перцы в июне для богатого урожая: проверенные рецепты

Финал 25 сезона «Битвы экстрасенсов»: что показали 6 июня, имя победителя
Общество

Финал 25 сезона «Битвы экстрасенсов»: что показали 6 июня, имя победителя

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.