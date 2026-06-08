Два человека стали жертвами ДТП с четырьмя фурами под Рязанью

Два человека стали жертвами ДТП с четырьмя фурами под Рязанью Два водителя погибли при столкновении четырех фур на трассе Р-22 «Каспий»

Два водителя погибли при столкновении четырех фур на 278-м километре трассы Р-22 «Каспий» в Рязанской области, сообщило региональное управление МВД в МАКСе. На месте аварии работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа полиции.

В результате ДТП два водителя транспортных средств погибли, — говорится в сообщении.

Ранее 31 человек обратился за помощью после ДТП с экскурсионным автобусом в Угличском округе Ярославской области. Были госпитализированы 12 пострадавших, детей среди них нет. СК возбудил уголовное дело по факту ДТП. Дело расследуется по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

До этого четыре человека погибли, один пострадал в ДТП на трассе Минеральные Воды — Александровское в Ставропольском крае. Прокуратура начала проверку для выяснения причин и обстоятельств аварии.

6 июня два человека погибли, еще двое пострадали при столкновении трех машин в Томской области. Авария произошла на 25-м километре автомобильной дороги Томск — Каргала — Колпашево. Раненых доставили в больницу.