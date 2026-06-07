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07 июня 2026 в 16:40

Четыре человека стали жертвами ДТП в Ставропольском крае

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Четыре человека погибли, один пострадал в ДТП на трассе Минеральные Воды — Александровское в Ставропольском крае, сообщила прокуратура региона в Telegram-канале. Ведомство начало проверку для выяснения причин и обстоятельств аварии.

На автодороге Минеральные Воды — Александровское произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате погибли четыре человека, есть пострадавший, — говорится в сообщении.

Ранее шесть человек, в том числе трое детей, пострадали при столкновении трех машин в Вологодской области. ДТП случилось на 403-м километре автодороги Сергиев Посад — Череповец. Четырех пострадавших из шести доставили в больницы.

До этого в Татарстане автомобиль вылетел в кювет и опрокинулся, в результате погиб 13-летний ребенок. Еще трое детей получили травмы. Авария произошла на 6-м километре дороги между Агрызом и Красным Бором в Агрызском районе.

Перед этим три человека погибли в результате столкновения фуры и микроавтобуса на трассе в Пермском крае. Авария произошла на участке трассы Кострома — Шарья — Киров — Пермь в Сивинском округе.

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