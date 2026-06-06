ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 июня 2026 в 17:25

Опрокидывание авто закончилось страшной трагедией в российском регионе

Ребенок погиб после опрокидывания машины в Татарстане

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В Татарстане автомобиль вылетел в кювет и опрокинулся, в результате погиб 13-летний ребенок, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики. Еще трое детей получили травмы. Авария произошла на шестом километре дороги между Агрызом и Красным Бором в Агрызском районе.

По предварительным данным, водитель машины Hyundai Solaris выбрал небезопасную скорость и не справился с управлением. Трое пострадавших доставлены в больницу, они получили травмы разной степени тяжести. На место аварии выехал заместитель прокурора Агрызского района Антон Поляков.

Ранее в Томской области при столкновении трех автомобилей погибли два человека, еще двое получили ранения. Авария случилась на 25-м километре трассы Томск — Каргала — Колпашево. Toyota Premio врезалась в попутный BMW и во встречный автомобиль Toyota FunCargo.

До этого в Центральном районе Волгограда на перекрестке улиц 7-й Гвардейской и Коммунистической водитель на Mercedes сбил 11-летнего ребенка. Девочка переходила проезжую часть по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. От удара школьницу отбросило в сторону. Пострадавшую доставили в больницу.

Регионы
Татарстан
ДТП
смерти
дети
смертельные ДТП
погибшие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Эмоции Мирры Андреевой после победы в финале «Ролан Гаррос» попали на видео
«Это богатейший человек»: в Крыму раскрыли несметное состояние Зеленского
Ответ Путина Зеленскому вызвал бурную реакцию на Западе
Россиянам рассказали, как избежать проблем при покупке вторичного жилья
Жители европейской столицы провели акцию против антироссийских санкций
Российская теннисистка Андреева стала победительницей «Ролан Гаррос»
Школьница получила травму глаза и осколочные ранения после атаки дрона
Личный бренд стал одной из тем ПМЭФ-2026
Россиянка шесть часов просидела в тюрьме с мексиканскими проститутками
Израильские военные расстреляли семимесячного ребенка
Мальчик упал в речку во время игры на пирсе в российском регионе
Политолог объяснил, зачем миру суверенный интернет
Сталкер два года угрожает студентке из российского города
В Раде предрекли эвакуацию сразу двух областей Украины
В России могут ввести проверку возраста в интернете
Локальные грозы, ливни и жара до +29: погода в Москве на следующей неделе
Финал 25 сезона «Битвы экстрасенсов»: что показали 6 июня, имя победителя
Опрокидывание авто закончилось страшной трагедией в российском регионе
В России призвали не преувеличивать значение визита американцев в РФ
Ракова рассказала о судьбе пациентов с имплантированными руками
Дальше
Самое популярное
Фарш в пакет — и в кипяток: через час на столе нежная колбаса к завтраку. Стоит копейки, а вкус — 10 из 10
Общество

Фарш в пакет — и в кипяток: через час на столе нежная колбаса к завтраку. Стоит копейки, а вкус — 10 из 10

Чем подкормить помидоры в июне для богатого урожая: схемы и рецепты
Семья и жизнь

Чем подкормить помидоры в июне для богатого урожая: схемы и рецепты

Зверская атака ВСУ на Крым 4 июня: сколько жертв, что с Крымским мостом
Россия

Зверская атака ВСУ на Крым 4 июня: сколько жертв, что с Крымским мостом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.