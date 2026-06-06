Опрокидывание авто закончилось страшной трагедией в российском регионе Ребенок погиб после опрокидывания машины в Татарстане

В Татарстане автомобиль вылетел в кювет и опрокинулся, в результате погиб 13-летний ребенок, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики. Еще трое детей получили травмы. Авария произошла на шестом километре дороги между Агрызом и Красным Бором в Агрызском районе.

По предварительным данным, водитель машины Hyundai Solaris выбрал небезопасную скорость и не справился с управлением. Трое пострадавших доставлены в больницу, они получили травмы разной степени тяжести. На место аварии выехал заместитель прокурора Агрызского района Антон Поляков.

Ранее в Томской области при столкновении трех автомобилей погибли два человека, еще двое получили ранения. Авария случилась на 25-м километре трассы Томск — Каргала — Колпашево. Toyota Premio врезалась в попутный BMW и во встречный автомобиль Toyota FunCargo.

До этого в Центральном районе Волгограда на перекрестке улиц 7-й Гвардейской и Коммунистической водитель на Mercedes сбил 11-летнего ребенка. Девочка переходила проезжую часть по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. От удара школьницу отбросило в сторону. Пострадавшую доставили в больницу.