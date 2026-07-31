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31 июля 2026 в 08:03

БПЛА пытался атаковать логистический центр в Татарстане

ВС Украины в зоне СВО ВС Украины в зоне СВО Фото: Александра Погиба/Создано ИИ//NEWS.ru
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Украинский беспилотник попытался атаковать логистический центр в Зеленодольском районе Татарстана, заявил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» глава района Михаил Афанасьев. По его словам, дежурные силы ПВО успешно ликвидировали дрон.

Успешно отражена попытка атаки БПЛА на логистический центр. В результате падения обломков разрушений объектов инфраструктуры и жилого сектора не зафиксировано. Пострадавших нет, — отметил он.

Ранее сообщалось, что восемь многоквартирных домов получили повреждения в результате массированной атаки беспилотников на Волгоград в ночь на 31 июля. В зданиях повыбивало стекла. Для жителей пострадавших многоэтажек развернули пункт временного размещения на территории одной из школ.

До этого стало известно, что силы ПВО ночью уничтожили восемь украинских беспилотников над Воронежем и тремя районами области. В результате падения обломков в частном доме было повреждено остекление и дверь, обошлось без жертв и пострадавших.

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