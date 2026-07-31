БПЛА пытался атаковать логистический центр в Татарстане

Украинский беспилотник попытался атаковать логистический центр в Зеленодольском районе Татарстана, заявил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» глава района Михаил Афанасьев. По его словам, дежурные силы ПВО успешно ликвидировали дрон.

Успешно отражена попытка атаки БПЛА на логистический центр. В результате падения обломков разрушений объектов инфраструктуры и жилого сектора не зафиксировано. Пострадавших нет, — отметил он.

Ранее сообщалось, что восемь многоквартирных домов получили повреждения в результате массированной атаки беспилотников на Волгоград в ночь на 31 июля. В зданиях повыбивало стекла. Для жителей пострадавших многоэтажек развернули пункт временного размещения на территории одной из школ.

До этого стало известно, что силы ПВО ночью уничтожили восемь украинских беспилотников над Воронежем и тремя районами области. В результате падения обломков в частном доме было повреждено остекление и дверь, обошлось без жертв и пострадавших.