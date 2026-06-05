Школьницу сбили на пешеходном переходе в центре Волгограда Водитель на Mercedes сбила 11-летнего ребенка в Центральном районе Волгограда

На перекрестке улиц 7-й Гвардейской и Коммунистической в Центральном районе Волгограда водитель на Mercedes сбила 11-летнего ребенка, сообщил Telegram-канал V1.RU. Девочка переходила по пешеходному переходу на «зеленый»

После удара, школьницу отбросило в сторону. Пострадавшая была доставлена в медицинское учреждение. После осмотра врачи отпустили девочку на амбулаторное лечение.

Ранее на федеральной трассе А-370 «Уссури» в Приморском крае произошло ДТП с участием трех грузовиков. Авария случилась на 600-м километре автодороги Хабаровск — Владивосток. Движение было полностью перекрыто. Водитель грузовика Foton Auman не удержал дистанцию и столкнулся с другим Foton Auman. После этого один из грузовиков выехал на встречную полосу .

До этого автомобиль премиального бренда Genesis наехал на двухлетнего ребенка на северо-востоке Москвы и скрылся. Малыш выбежал на проезжую часть на Гостиничной улице. Вскоре водителя иномарки задержали. Ребенок в тяжелом состоянии был доставлен в больницу.