ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 июня 2026 в 13:26

Школьницу сбили на пешеходном переходе в центре Волгограда

Водитель на Mercedes сбила 11-летнего ребенка в Центральном районе Волгограда

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

На перекрестке улиц 7-й Гвардейской и Коммунистической в Центральном районе Волгограда водитель на Mercedes сбила 11-летнего ребенка, сообщил Telegram-канал V1.RU. Девочка переходила по пешеходному переходу на «зеленый»

После удара, школьницу отбросило в сторону. Пострадавшая была доставлена в медицинское учреждение. После осмотра врачи отпустили девочку на амбулаторное лечение.

Ранее на федеральной трассе А-370 «Уссури» в Приморском крае произошло ДТП с участием трех грузовиков. Авария случилась на 600-м километре автодороги Хабаровск — Владивосток. Движение было полностью перекрыто. Водитель грузовика Foton Auman не удержал дистанцию и столкнулся с другим Foton Auman. После этого один из грузовиков выехал на встречную полосу .

До этого автомобиль премиального бренда Genesis наехал на двухлетнего ребенка на северо-востоке Москвы и скрылся. Малыш выбежал на проезжую часть на Гостиничной улице. Вскоре водителя иномарки задержали. Ребенок в тяжелом состоянии был доставлен в больницу.

Регионы
Волгоградская область
Волгоград
аварии
ДТП
дети
школьники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Суд отправил в СИЗО обокравшую блогеров москвичку
Защитник «Вегаса» поймал шайбу лицом и оказался в больнице
В Кузбассе пенсионер попал под поезд
Спикер ЗакСо Бабушкина рассказала о поддержке участников СВО
«Ура! Мы дома»: появились кадры с вернувшимися из плена бойцами
Ozon достиг договоренностей с Чувашией о развитии логистики в регионе
Как отпуск, ливни и скачки напряжения сделали страхование новой привычкой
Финал «Ролан Гаррос – 2026» Андреева — Хвалиньска: на кого ставят профи
В Венгрии раскрыли, в каком случае остановят процесс вступления Киева в ЕС
Туристов предупредили о странах с самым высоким уровнем преступности
Голикова рассказала о развитии российского здравоохранения
Россиянам рассказали о жуткой мошеннической схеме
Появились подробности нападения собаки на ребенка в краснодарской школе
Пять военнослужащих ранены при атаке ВСУ на ЗАЭС
Гайдулян, двое детей, мнение об СВО: как живет актриса Лариса Баранова
Лихачев указал на особенность отношений со странами в атомной сфере
Герман Греф рассказал о важности саморазвития
Психолог напомнила, как просто поддержать детей в период сдачи ЕГЭ
Лантратова провела первую встречу с украинским омбудсменом
«Гитлеровские методы»: оппозиционерка оценила власть в Молдавии
Дальше
Самое популярное
Фарш в пакет — и в кипяток: через час на столе нежная колбаса к завтраку. Стоит копейки, а вкус — 10 из 10
Общество

Фарш в пакет — и в кипяток: через час на столе нежная колбаса к завтраку. Стоит копейки, а вкус — 10 из 10

Зверская атака ВСУ на Крым 4 июня: сколько жертв, что с Крымским мостом
Россия

Зверская атака ВСУ на Крым 4 июня: сколько жертв, что с Крымским мостом

Посадите в июне — все лето клумба в огненно-красных подушечках. Многолетник цвета алого заката для ярких клумб
Общество

Посадите в июне — все лето клумба в огненно-красных подушечках. Многолетник цвета алого заката для ярких клумб

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.