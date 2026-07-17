Бизнес-эксперт обозначил главные факторы токсичной атмосферы на работе

Отсутствие прозрачности рабочих процессов и размытость задач нередко приводят к токсичной атмосфере в коллективе, предупредил в беседе с «Газетой.Ru» финансист и эксперт по бизнес-системам Алексей Бушуев. По его словам, ситуацию усугубляют устные поручения и постоянно меняющиеся условия работы.

Если задачи нигде не закреплены, сотрудник может затягивать работу, отвечать через раз или игнорировать сообщения. Персональная ответственность, понятные сроки и фиксация поручений сокращают число задержек и переделок, а также снижают напряжение в коллективе. Резкость, давление и споры могут быть следствием перегрузки, стресса или страха не справиться с поставленной задачей, — подчеркнул Бушуев.

Он отметил, что сплетни возникают из-за непрозрачности: если руководство молчит, сотрудники сами додумывают причины — отсюда тревога и недоверие. По его мнению, просто призывать к уважению бесполезно. Нужны четкие задачи, открытость, деловая этика и понятные правила. А системные проблемы важно своевременно решать на планерках.

Ранее клинический психолог Дарья Серебрякова заявила, что при общении с токсичным начальником важно установить личные границы. Она отметила, что сотрудник имеет право говорить о недопустимом тоне общения.