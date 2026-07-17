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17 июля 2026 в 09:05

В России нашли способ облегчить участникам СВО поиск работы

Депутат Камнев призвал трудоустраивать бойцов СВО с легкими недугами

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Депутат Госдумы от КПРФ Георгий Камнев призвал обеспечить занятость участников специальной военной операции, у которых имеются незначительные проблемы со зрением. В беседе с NEWS.ru он подчеркнул, что инвалидность не должна мешать гражданам работать там, где они могут проявить свои навыки.

Мы в КПРФ считаем целесообразным и просим Минздрав уточнить предельные значения коррекции остроты зрения, которые не свидетельствуют о существенной его потере, однако препятствуют осуществлению функций специалиста в области обеспечения безопасности. Это позволит людям — нашим героям, потерявшим здоровье, защищая родину — работать там, где они могут проявить свои лучшие качества, и инвалидность этому не помешает. Иначе ветеранов СВО будут не принимать на работу по формальным признакам, даже если физически и по навыкам они подходят, — высказался Камнев.

Он подчеркнул, что поддержка участников СВО является ключевой задачей государственной политики. По словам депутата, с учетом их боевых навыков, физической подготовки и организаторских способностей одним из подходящих вариантов работы для ветеранов могут стать должности сотрудников и руководителей служб безопасности в охранных предприятиях.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам, депутат от ЛДПР Каплан Панеш предложил ввести квоты на назначение ветеранов спецопераций директорами школ в каждом регионе России. При этом, по его словам, такие кандидаты должны иметь педагогическое образование.

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В России нашли способ облегчить участникам СВО поиск работы
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