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24 июля 2026 в 13:20

Ветеран СВО рассказал о важном уроке, усвоенном на фронте

Ветеран СВО Мазуренко понял на фронте, что всегда нужно помогать людям

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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В зоне боевых действий действует важное правило, согласно которому всегда нужно помогать ближнему, и тогда добро вернется, рассказал в интервью NEWS.ru ветеран СВО Андрей Мазуренко. Он уточнил, что руководствовался этим принципом, когда служил заместителем командира взвода связи.

Я старался всем по максимуму помогать на своей должности — давать ребятам позвонить, зарядить телефон. Да и вообще сама связь — это организация информации, передача сведений в батальон. Без нее не будет управления, а без него — нормального боя. Помогаешь людям — и они тебя никогда не бросят, — подчеркнул Мазуренко.

Обращаясь к молодому поколению, ветеран СВО порекомендовал в первую очередь учиться. По его словам, в этом случае будет намного проще жить.

Сейчас очень большие требования к интеллектуальным способностям, к физическим возможностям. Несмотря на то, что война становится все более технологичной, решают все равно ноги, физическая подготовка и голова. Так, что учитесь — и будет проще не только в бою, но и в жизни, — посоветовал военнослужащий.

Ранее Мазуренко рассказал, что побороть страх на фронте можно, если относиться к выполнению боевой задачи как к работе. По его словам, боевые действия действительно страшны, но и к ним можно быстро привыкнуть.

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