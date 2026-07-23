Ветеран СВО раскрыл секрет, как побороть страх на фронте Ветеран СВО Мазуренко: к боевым действиям нужно относиться как к работе

Боевые действия — это страшно, но к ним быстро привыкаешь, рассказал NEWS.ru ветеран СВО Андрей Мазуренко. По его словам, важно относиться к происходящему на фронте как к работе.

Боевые действия — это, безусловно, страшно, но привыкаешь достаточно быстро. Особенно если относишься к этому как к работе — пусть тяжелой, опасной и трудной. Когда думаешь о том, как выполнить задачу, страх трансформируется в некий выплеск адреналина. Ты не ищешь способы укрыться, а пытаешься хорошо сделать свою работу, вот и все, — объяснил Мазуренко.

Ветеран признался, что его до сих пор тянет обратно, несмотря на неприятные моменты, через которые пришлось пройти. Его товарищи по оружию уже вернулись на передовую, добавил собеседник.

Это достаточно притягательная вещь, такая специфическая зависимость у людей, переживших пики стресса. В обычной жизни таких эмоций не испытаешь, — объяснил он.

Ранее Мазуренко поделился своим лучшим воспоминанием, связанным с СВО. Он рассказал о спасении жизни боевого товарища, получившего тяжелые ранения в результате обстрела.