«Втянута в кризис»: на Западе забили тревогу из-за случившегося на Украине

«Втянута в кризис»: на Западе забили тревогу из-за случившегося на Украине NYT: политический кризис на Украине стал самым серьезным с 2024 года

Политический кризис на Украине из-за отставки правительства оказался самым серьезным с 2024 года, передает New York Times. По мнению аналитиков издания, увольнение министра обороны Михаила Федорова раскололо страну, поскольку по сути возник конфликт между «технократами» и «генералами».

Страна внезапно оказалась втянута в политический кризис, который представляет собой самый серьезный разрыв в руководстве с тех пор, как в 2024 году [президент Украины Владимир] Зеленский уволил [экс-главкома ВСУ] генерала Валерия Залужного, — отметили эксперты.

Ранее сообщалось, что руководство НАТО не ожидало внезапной отставки Федорова. По данным инсайдеров, лидеры военного объединения считают это решение неразумным. Источники уточнили, что Федоров нравился главам стран Североатлантического альянса на посту министра обороны Украины.

До этого экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров выразил мнение, что Федоров может оказаться в тюрьме или повторить судьбу Залужного. Политолог считает, что Зеленский не перестанет оказывать давление на бывшего главу Минобороны.