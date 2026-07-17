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17 июля 2026 в 10:42

Экс-нардеп ответил, чем завершится шумиха вокруг отставки Федорова

Экс-нардеп Килинкаров: Федорова ждет тюрьма или повторение судьбы Залужного

Михаил Федоров Михаил Федоров Фото: Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров может оказаться в тюрьме или повторить судьбу экс-главкома ВСУ Валерия Залужного, заявил NEWS.ru политолог, экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров. По его словам, украинский президент Владимир Зеленский не перестанет оказывать давление на экс-главу ведомства.

Федорова будут крепить по полной программе — по-другому быть не может. Я думаю, решение уже принято. Сейчас от того, как он себя поведет, будет зависеть его дальнейшая судьба. Если он, как Залужный, согласится на какую-то менее важную должность и останется в команде Зеленского, то никаких уголовных дел не будет. А если он пойдет ва-банк и будет играть в большую политику, то, конечно, будут применяться все репрессивные меры и возможности, которые есть у Киева, чтобы его загасить, — высказался Килинкаров.

Он предположил, что Федоров может согласиться на какую-нибудь должность, чтобы избежать ответственности. При этом, по словам экс-нардепа, фигура бывшего министра обороны Украины выглядит излишне надутой.

Зеленский не может дать заднюю, в этой схватке он должен победить, иначе ему самому придет конец. Он сам своими руками из ничего сделал политика общеукраинского уровня: вывел на эти позиции, назначил министром обороны, дал определенные возможности. Федоров — это исключительно продукт Зеленского. Есть такая мудрость: «Хочешь узнать человека — дай ему власть. Захочешь понять человека до конца — отними у него власть», — заключил Килинкаров.

Ранее Федоров призвал уволить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Он также заявил, что предлагал президенту Зеленскому снять с поста начальника Генштаба Андрея Гнатова.

Европа
Украина
Михаил Федоров
Владимир Зеленский
Валерий Залужный
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Яна Стойкова
Я. Стойкова
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