Картошка не надоест: 7 простых и вкусных ужинов на каждый день

Картошка не надоест: 7 простых и вкусных ужинов на каждый день

Поздний вечер, пустой холодильник и извечный вопрос о том, чем накормить семью без лишних затрат времени и денег. В такие моменты на выручку приходит самый привычный корнеплод, который найдется в каждом доме. Простые рецепты из картошки спасут любой ужин. Клубни обладают прекрасным свойством: они сочетаются практически с любыми ингредиентами, будь то лесные грибы, речная рыба, сочное мясо или нежный плавленый сыр. Смотрите в нашей подборке 7 блюд из картофеля на каждый день.

Почему картошка — королева ужина

Популярность этого корнеплода обусловлена не только его доступностью. В нем содержится большое количество калия, витамина C и клетчатки, которая обеспечивает долгое чувство сытости. Картофельный крахмал мягко обволакивает стенки желудка, что делает такие блюда идеальным выбором для вечернего приема пищи, когда организму требуется легкоусвояемая, но питательная еда.

Кроме того, приготовление клубней открывает безграничный простор для кулинарного творчества. Сегодня вы можете запечь их в фольге с ароматными травами, завтра — превратить в хрустящие оладьи, а послезавтра — сделать нежные зразы. А еще картофельные ужины обычно очень бюджетные: в рецепты не входят редкие и дорогие ингредиенты.

Далее читайте, что приготовить из картофеля быстро и просто. Привели подробные пошаговые инструкции, поделились полезными советами. И конечно, мы собрали рецепты самых вкусных блюд из картошки на ужин — проверено.

Рецепты из картошки Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Ужин 1. Картошка с мясом на сковороде

Начнем с проверенной классики, которая выручает в условиях жесткого дефицита времени. Это, пожалуй, самый быстрый и сытный картофельный ужин на сковороде.

1 кг картошки (желательно молодой), 400 г фарша из любого мяса, 1 среднего размера луковица, 2 дольки чеснока, приправы и масло (чтобы пожарить).

Нарежьте картошку мелкими кубиками и отправьте на горячую сковороду с маслом. Жарьте минут 15 до появления золотистой корочки. Закиньте к картофелю мелко порубленный лук, перемешайте и готовьте еще 5 минут.

Выложите на сковороду фарш. Сразу посолите, поперчите, добавьте паприку и жарьте все вместе еще 10–12 минут, постоянно разбивая лопаткой мясные комки.

В самом конце добавьте измельченный чеснок и рубленую зелень. Подержите на огне буквально пару минут, чтобы пошел аромат, и снимайте.

Совет: чтобы блюдо получилось еще вкуснее, фарш можно выкладывать на сковороду небольшими порциями — так он будет именно жариться до корочки, а не тушиться в собственном соку.

Ужин 2. Картофельные зразы с грибами

Еще одно блюдо из нашей подборки семи вариантов ужина из картофеля на каждый день — зразы. Если обычное пюре уже приелось, попробуйте приготовить старинное славянское блюдо с секретом внутри. Зразы представляют собой нежные картофельные котлетки с сочной начинкой. В качестве наполнения идеально подходят обжаренные с луком шампиньоны или лесные грибы.

800 г картошки, 300 г грибов (шампиньонов, вешенок или лесных), 1-2 среднего размера луковицы, свежие или сушеные травы, приправы, масло для жарки, мука или сухари для панировки.

Очищенный картофель отварите до полной готовности, слейте всю воду и тщательно разомните в сухое пюре. Оставьте его в сторонке, чтобы оно полностью остыло.

Нарежьте лук мелкими кубиками и обжарьте на сковороде с маслом до мягкости. Закиньте к нему мелко нарезанные грибы и жарьте их на среднем огне, пока не испарится вся влага. В конце посолите, поперчите и перемешайте с рубленой зеленью.

Что приготовить из картошки на ужин Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

В уже остывшее пюре всыпьте пару ложек муки — это нужно для того, чтобы масса стала пластичной и не разваливалась. Хорошо вымешайте.

Смочите руки водой, чтобы картошка не липла. Возьмите немного пюре, сделайте из него плоскую лепешку, положите в центр грибную начинку и аккуратно защипните края, придавая форму котлеты.

Обваляйте получившиеся зразы в муке или панировочных сухарях. Выложите на разогретую сковороду с маслом и обжаривайте с двух сторон, пока не появится золотистая хрустящая корочка.

Такой быстрый картофельный ужин на сковороде подают на стол горячим, щедро поливая густой домашней сметаной или посыпая свежим укропом.

Ужин 3. Картошка по-деревенски в духовке

Еще один рецепт вкусного блюда с картошкой на ужин подойдет для тех, кто хочет использовать поменьше подсолнечного масло и получить менее калорийный ужин.

1 кг картошки, 2-3 ст. л. подсолнечного или другого растительного масла, любимые приправы, чеснок.

Тщательно вымойте картошку. Если кожура тонкая (как у молодого картофеля), чистить ее не нужно. Нарежьте клубни крупными дольками, а совсем мелкие можно оставить целиком.

В глубокой миске смешайте масло, соль, перец, паприку и измельченный чеснок.

Пересыпьте картофельные дольки в миску с заправкой и хорошенько перемешайте руками, чтобы специи распределились по каждому кусочку.

Дальше такой картофель обычно запекают в духовке при 180–200 °C примерно 35–40 минут, пока внутри он не станет мягким, а снаружи не покроется корочкой.

Секрет идеальной корочки прост: перед запеканием ломтики нужно тщательно обсушить бумажным полотенцем от лишней влаги.

Рецепты картошки в духовке, кстати, даже проще, чем на сковороде. Они экономят силы хозяйки, ведь духовой шкаф делает всю работу сам за 30–40 минут при температуре 200 градусов.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Ужин 4. Картофельный суп с сырными гренками

А вот этот простой рецепт из картошки на ужин хорошо приготовить в дождливую или холодную погоду. Нежный бархатистый суп поможет согреться.

5-6 картофелин, 1 средняя или большая луковица, 1 морковь, 1 плавленый сырок, соль, перец, подсолнечное масло, гренки, зелень.

В кастрюле доведите до кипения воду или бульон. Лук мелко нарежьте, морковь натрите на терке и обжарьте на сковороде до мягкости. Картофель нарежьте кубиками, отправьте в кипящую воду и варите до полуготовности. Добавьте зажарку и варите до готовности картофеля. Плавленый сыр нарежьте кубиками, добавьте в суп, перемешайте до полного растворения.

Посолите, поперчите, варите еще 3–5 минут. Изюминкой ужина станут хрустящие гренки: ломтики багета посыпают тертым пармезаном и подсушивают на сухой сковороде.

Ужин 5. Картофельные оладьи со сметаной

Еще одно привычное блюдо из нашей подборки семи рецептов из картофеля на каждый день. В разных странах его называют драниками, терунами или латкес, но суть остается неизменной.

500 г картошки, 1 куриное яйцо, 2-3 ст. л. муки, 1 большая луковица, соль, перец, масло для жарки.

Почистите картофель и лук. Натрите их на крупной терке. Лук добавляется сразу — он не даст натертому картофелю потемнеть во время готовки и придаст приятный аромат.

Руками или через марлю хорошенько отожмите из получившейся массы лишний сок. Добавьте к овощам яйцо, муку, соль и перец, после чего тщательно все перемешайте.

Разогрейте сковороду с растительным маслом. Выкладывайте картофельную массу столовой ложкой небольшими порциями, аккуратно разравнивая их в тонкие оладьи. Так оладьи точно прожарятся изнутри и получатся хрустящими.

Обжаривайте с двух сторон до золотистой корочки и подавайте к столу горячими вместе со сметаной.

Картофельные оладьи Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Ужин 6. Картошка с рыбой в горшочках

Надоели рецепты с картошкой на сковороде? В духовке можно приготовить еще одно вкусное и простое блюдо. Запекание в порционной глиняной посуде придает еде неповторимый вкус, напоминающий блюда из настоящей русской печи.

600 г картошки, 400 г филе рыбы (минтай, треска), 1 средняя луковица, 100 мл сливок или сметаны, приправы, зелень.

Нарежьте очищенный картофель тонкими кружочками, лук — полукольцами, а рыбное филе — небольшими порционными кусочками.

Возьмите горшочки для запекания и выложите ингредиенты слоями: сначала картошка, затем лук и сверху рыба. Если место позволяет, повторите слои еще раз.

Каждую порцию посолите, поперчите по вкусу и залейте сливками или сметаной. Если используете густую сметану, можно разбавить ее парой ложек воды.

Накройте горшочки крышками и отправьте в духовку. Запекайте при температуре 180 °C примерно 40–50 минут. Проверяйте по картофелю: как только он станет мягким, блюдо готово.

При подаче снимите крышки и щедро посыпьте рыбу рубленой зеленью.

За час томления ингредиенты обмениваются ароматами, а картофель становится невероятно нежным.

Ужин 7. Картофельное пюре с домашними котлетами

Завершает наш гастрономический марафон вкусных блюд из картошки на ужин самый классический рецепт, абсолютный хит домашней кулинарии. Расскажем, как приготовить идеальное картофельное пюре и идеальное дополнение к нему, котлетки.

Для пюре: 1 кг картофеля, 50 г сливочного масла, 100–150 мл теплого молока, соль.

Почистите картошку, отварите в подсоленной воде до мягкости и слейте всю жидкость. Разминайте картофель обычной толкушкой. Постепенно подливайте теплое молоко и бросьте кусочек сливочного масла. Взбивайте массу до тех пор, пока она не станет воздушной.

Картофельное пюре Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Совет: чтобы пюре получилось идеальным, отваренный картофель разминайте исключительно вручную, постепенно добавляя горячее молоко и кусочек сливочного масла. Использование блендера превратит массу в клейстер, поэтому только старая добрая толкушка.

Для котлет: 500 г фарша из мяса, 1 луковица, 1 куриное яйцо, специи, панировочные сухари.

В фарш добавьте мелко нарезанный лук, яйцо, соль и перец. Тщательно вымешайте, сформируйте котлеты, обваляйте в сухарях и обжарьте на сковороде до готовности. Подавайте с пюре и свежими овощами.

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