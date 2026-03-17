17 марта 2026 в 15:15

Картофельные зразы «Проще некуда»: быстрый ужин из вчерашнего пюре

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Если вам не хочется тратить время на сложные кулинарные изыски, этот рецепт для вас. Это база: нежное картофельное тесто и классическая начинка. Минимум ингредиентов, которые найдутся на любой кухне.

Для теста отварите 8–10 картофелин. Разомните их в плотное пюре. Важно: не добавляйте много молока, иначе тесто поплывет. Просто добавьте 1 яйцо, 2 ст. л. муки и щепотку соли. Перемешайте.

Для самой простой начинки обжарьте одну мелко нарезанную луковицу до золотистости. Если есть остатки вареного мяса, сосиска или немного грибов — мелко нарежьте и добавьте к луку. Если нет ничего — просто обжаренный лук с вареным яйцом уже сделает зразы очень вкусными.

Мокрыми руками возьмите комок пюре, сделайте лепешку. В центр положите ложку начинки и залепите края, как у пирожка. Обваляйте в муке. Обжарьте на масле по 3-4 минуты с каждой стороны до румяности.

Можно использовать вчерашнее пюре.

  • Совет: если пюре получилось слишком жидким, просто добавьте еще ложку крахмала или муки — это спасет ситуацию.

Попрощаемся с оливье: готовим быстрый картофельный салат.

Забудьте про скучное пюре! Эти котлеты — настоящее преображение картофеля. Делюсь рецептом
картофель
зразы
рецепты
простой рецепт
быстрый рецепт
рецепт
ужин
пюре
кулинария
Анастасия Фомина
