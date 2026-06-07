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07 июня 2026 в 19:46

Без риса и без майонеза: салат с крабовыми палочками — летняя версия классики

Фото: D-NEWS.ru
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Эта летняя версия крабового салата без риса и майонеза идеально подходит для жарких дней. Он готовится за 5 минут и станет вашим любимым летним ужином.

Для приготовления понадобится: 300 г пекинской капусты, 200 г крабовых палочек, 1 болгарский перец, 2 помидора, 2 зубчика чеснока, 3 ст. л. растительного масла, соль по вкусу.

Рецепт: пекинскую капусту тонко нашинкуйте. Крабовые палочки, перец и помидоры нарежьте соломкой или небольшими кусочками. Чеснок выдавите через пресс. В большой миске смешайте все ингредиенты, добавьте растительное масло и соль, перемешайте.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова попробовала приготовить летнюю версию крабового салата и была удивлена — он не оставляет тяжести в животе. Для более яркого вкуса добавьте в салат немного лимонного сока и свежей зелени.

Ранее стало известно, как приготовить салат «Деревенский» из кабачков.

Проверено редакцией
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