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07 июня 2026 в 15:15

Я добавил клубнику в салат и пожалел, что не сделал этого раньше

Фото: D-NEWS.ru
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Думал, что клубника — это только для десертов. Однажды я рискнул и бросил ее в салат — теперь это мой летний хит.

Ингредиенты

Авокадо — 1 шт., клубника — 200 г, салат айсберг — 200 г, кедровые орехи — 30 г, масло оливковое — 3 ст. л., кефир 3,5% — 2 ст. л., лимонный сок — 1,5 ст. л., перец черный молотый — по вкусу, соль — по вкусу.

Как готовлю

Сначала режу авокадо: пополам, вынимаю косточку ударом ножа, чищу и нарезаю ломтиками. Поливаю их лимонным соком, чтобы не потемнели. Клубнику мою, сушу, режу на половинки — крупные на четвертинки. Тем временем на сухой сковороде обжариваю кедровые орешки, пока они не начнут блестеть маслом и слегка не подрумянятся. Заправку делаю из оливкового масла, кефира, лимонного сока и щепотки соли — взбиваю вилкой до гладкости. Листья салата рву руками прямо на тарелке, сверху выкладываю авокадо и клубнику, поливаю заправкой и посыпаю орешками. Щепотка перца сверху — и готово.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Меня удивило, насколько сочным и сытным получился салат, хотя в нем ни грамма мяса. Кефирная заправка с лимонным соком — это просто бомба: она обволакивает каждый кусочек, не перебивая вкуса.

Проверено редакцией
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