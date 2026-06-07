Я добавил клубнику в салат и пожалел, что не сделал этого раньше

Думал, что клубника — это только для десертов. Однажды я рискнул и бросил ее в салат — теперь это мой летний хит.
Ингредиенты
Авокадо — 1 шт., клубника — 200 г, салат айсберг — 200 г, кедровые орехи — 30 г, масло оливковое — 3 ст. л., кефир 3,5% — 2 ст. л., лимонный сок — 1,5 ст. л., перец черный молотый — по вкусу, соль — по вкусу.
Как готовлю
Сначала режу авокадо: пополам, вынимаю косточку ударом ножа, чищу и нарезаю ломтиками. Поливаю их лимонным соком, чтобы не потемнели. Клубнику мою, сушу, режу на половинки — крупные на четвертинки. Тем временем на сухой сковороде обжариваю кедровые орешки, пока они не начнут блестеть маслом и слегка не подрумянятся. Заправку делаю из оливкового масла, кефира, лимонного сока и щепотки соли — взбиваю вилкой до гладкости. Листья салата рву руками прямо на тарелке, сверху выкладываю авокадо и клубнику, поливаю заправкой и посыпаю орешками. Щепотка перца сверху — и готово.
Из личного опыта
Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.
Меня удивило, насколько сочным и сытным получился салат, хотя в нем ни грамма мяса. Кефирная заправка с лимонным соком — это просто бомба: она обволакивает каждый кусочек, не перебивая вкуса.