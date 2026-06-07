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07 июня 2026 в 15:55

Приз в 5 млн, роман с Юсковец, мнение об СВО: как живет актер Алексей Лукин

Алексей Лукин Алексей Лукин Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
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Актер Алексей Лукин активно снимается в кино. Что известно о его новых проектах и личной жизни?

Чем известен Лукин

Алексей Лукин родился 22 апреля 1999 года в Москве. Параллельно с обучением в школе он посещал уроки сценической речи, актерского мастерства и хореографии в модельном агентстве.

В подростковом возрасте родители отдали Лукина в студию театра «Современник», где он изучал сценическое искусство.

Известность ему принесла роль Ивана в комедийном сериале «Ивановы-Ивановы». Также он снимался в картинах «Училка», «Лед», «Контакт», «Алиса не может ждать», «Петр I», «Макрон», «Любовь», «Этерна» и других. Всего в его фильмографии более 40 работ.

Что известно о личной жизни Лукина

В 2023 году Алексей Лукин участвовал в реалити-шоу «Последний герой. Остаться семьей». Тогда портал Super сообщал, что между Лукиным и коллегой Златой Ковальчук завязались отношения, но после окончания проекта роман не подтвердился.

Актер Алексей Лукин и актриса Влада Лукина на премьере фильма «Майкл» в киноцентре «Октябрь» Актер Алексей Лукин и актриса Влада Лукина на премьере фильма «Майкл» в киноцентре «Октябрь» Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/Global Look Press

Артист победил в шоу вместе с отцом Владиславом, однако они решили разделить приз в сумме 5 млн рублей с певцом Ираклием Пирцхалавой и его отцом Николозом Кснелашвили.

Летом 2025 года Лукин опубликовал совместное фото с коллегой Василиной Юсковец. «Моя любовь», — написала артистка.

Чем сейчас занимается Лукин

Алексей Лукин продолжает творческую деятельность. В скором времени также можно будет увидеть ленты «Свора» и «Хрущевский синдром: пора взрослеть» с его участием.

Тему спецоперации Лукин не комментировал.

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