Личная жизнь, драка с Гребенщиковым, любовь к Украине: как живет Иракли

Ираклий Пирцхалава, известный как Иракли, прославился благодаря участию в музыкальном проекте «Фабрика звезд». Что известно о его личной жизни. Почему он побил певца Михаила Гребенщикова, что исполнитель говорил об Украине?

Как прославился Иракли

Ираклий Пирцхалава родился 13 сентября 1977 года в Москве. Он окончил Государственный университет управления, получив специальность «менеджмент в музыкальной индустрии». У певца есть российское и грузинское гражданства.

Творческую карьеру Пирцхалава начал в музыкальном коллективе «Клык и Купорос», затем вел авторскую программу «Клубные перцы» на радиостанции «Хит-FM». В 2003 году принял участие в проекте «Фабрика звезд», затем выпустил хиты «Вова-чума», «Лондон-Париж», «Капли абсента», «Сделай шаг» и другие. В разные годы участвовал в шоу «Танцы со звездами», «Остров» и «Один в один».

Как сложилась личная жизнь Иракли

Ираклий Пирцхалава был женат на Елене (Софье) Гребенщиковой. У них родились сыновья Илья и Александр. В 2014 году пара развелась.

Недавно стало известно, что исполнитель хита «Лондон-Париж» воссоединился с бывшей женой через 12 лет после развода. Как сообщила «Газете.Ru» пресс-служба телеканала «Пятница!», звезды начали восстанавливать отношения полгода назад, а теперь стали участниками романтического шоу «Ставка на любовь». Для Ираклия и его супруги это способ понять, есть ли у них будущее.

По словам Пирцхалавы, в повседневной жизни сложно сосредоточиться на отношениях, но в проекте они смогли полностью погрузиться друг в друга. Он отметил, что участие в реалити помогло им понять, насколько они повзрослели и готовы ли к совместному будущему.

При этом он подтверждает, что страх все сломать остается.

«Если нас закрыть в одном пространстве — это не терапия, это эксперимент „когда рванет“. Проект нас оголил, снял все иллюзии, роли, „я удобная“, „он хороший“», — поделилась она.

В каких скандалах был замечен Иракли

Летом прошлого года Пирцхалаву оштрафовали на 15 тысяч рублей за побои (ст. 6.1.1 КоАП). Между ним и певцом Михаилом Гребенщиковым произошел конфликт, который закончился рукоприкладством.

Как писал NEWS.ru, инцидент имел место на фестивале «Арт-футбол», который проходил в Москве с 7 по 15 июня. В нем участвовали 16 команд из разных стран мира. Пирцхалава руководил сборной из Грузии. По словам Гребенщикова, 13 июня он стоял у отеля, когда мимо проходил Пирцхалава. Иракли вдруг начал оскорблять организаторов и участников сборной России, на что Михаил отшутился. Для автора песни «Ангелы двух границ» это стало поводом ударить его по голове. Музыкант зафиксировал травмы и пошел в полицию.

После информации о назначении штрафа Иракли пришлось прокомментировать ситуацию. В своих соцсетях он призвал „не национализировать“ нанесение им побоев коллеге. Певец также рассказал о причине конфликта.

«Я вижу, раздувается буря в стакане. Итак, это было всего полтора месяца назад. И я просто остановил наркомана наглого, который курил в общественном месте, который нахамил мне, когда я ему сделал замечание. Да, по закону я поступил неправильно и понес наказание. Сегодня был суд. По-мужски и по-человечески я считаю, что я поступил правильно. Но я себя не оправдываю ни в коем случае. Для меня это действительно будет уроком. Не национализируйте, пожалуйста, этот вопрос. Я грузин, но я родился в Москве. У меня огромное количество друзей русских. Я всегда стоял за Россию, когда находился в Грузии. И наоборот», — отметил Пирцхалава.

Еще один скандал произошел с Иракли в Грузии из-за его бизнеса.

В Батуми у него есть ресторан и агентство недвижимости. Местные жители критиковали исполнителя за то, что он занимается продажей и сдачей квартир россиянам. Также их не устроило, что в его заведении играла музыка на русском языке.

Что Иракли говорил об Украине

Несколько лет назад артист в комментарии украинской прессе выразил сожаление, что не может часто бывать на Украине. Интервью с ним было опубликовано в сентябре 2022 года.

«Очень люблю Киев. Очень люблю Украину. Ну а что касается гастролей, то, когда я впервые приехал на Украину лет 15 назад, шоу-бизнес на Украине был не настолько развит, и в основном приезжали артисты из России. А сейчас на Украине очень много достойных, как мне кажется, артистов, и они пользуются гораздо большей популярностью», — заявил певец.

Пирцхалава пожелал Украине мира.

«Политическая активность, когда она есть, вызывает у меня исключительно уважение, но хочется, чтобы все происходило без жертв. Потому что вся эта борьба не стоит крови людей. Иной раз есть определенные спекулянты, которые с помощью политтехнологий направляют массы в негативное русло», — сообщил исполнитель.

