Украину уличили в нападении на Евросоюз с помощью дронов

Украину уличили в нападении на Евросоюз с помощью дронов Захарова: Европе пора признать, что Киев бомбит ЕС каждую неделю

Европа уже столкнулась с 11 инцидентами с украинскими дронами за три месяца, сообщила представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале. По словам дипломата, Киев бомбит Евросоюз каждую неделю. В числе атакованных ВСУ — Эстония, Литва, Финляндия, Греция, Латвия, Финляндия, уточнила представитель внешнеполитического ведомства.

Итого: 11 подтвержденных инцидентов за три месяца. Если называть вещи своими именами, то каждую неделю Киев бомбит Евросоюз, — отметила она.

Ранее Захарова заявила, что всплеск антироссийской «дроновой истерии» в Молдавии связан с началом переговоров о вступлении страны в Евросоюз. По ее словам, Кишинев готов на многое в стремлении показать лояльность европейским чиновникам.

До этого ударный беспилотник попал в жилой дом в Румынии в приграничном городе Галац. Местный инспекторат заявил, что при столкновении сдетонировал весь взрывной заряд, который нес на себе беспилотник, из-за чего начался пожар. В загоревшейся квартире находились женщина и 14-летний подросток, им удалось спастись.