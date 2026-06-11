Бахрейн рассчитывает на координацию с Россией ради глобальной безопасности

Бахрейн высоко оценивает существующую координацию с Россией на международных площадках и рассчитывает на продолжение двусторонних консультаций, заявил глава МИД королевства Абдель Латиф бен Рашед аз-Заяни в начале переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. По его словам, это будет способствовать укреплению как региональной, так и глобальной безопасности. Трансляция велась на сайте МИД РФ.

Министр отметил, что Россия уделяет большое внимание обеспечению безопасности международного судоходства. Он также подчеркнул, что Москва верит в возможность политико-дипломатического урегулирования кризисных ситуаций.

Мы очень высоко оцениваем ту координацию, которая существует между нашими государствами на международных площадках, в первую очередь в Совете Безопасности [ООН]. Мы надеемся на продолжение консультаций, совместной работы, в том числе в рамках нашей сегодняшней встречи, — сказал аз-Заяни.

Ранее он заявил, что Манама рассчитывает на продолжение координации с Москвой для усиления воздействия на Ближнем Востоке. В ходе беседы с Лавровым иностранный дипломат выразил обеспокоенность происходящем в регионе.