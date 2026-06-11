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11 июня 2026 в 13:02

В Дагестане смиловались над фигурантом дела о прорыве плотины

Суд перевел инженера под домашний арест по делу о прорыве плотины в Дагестане

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Суд смягчил меру пресечения инженеру, отвечавшему за безопасную эксплуатацию Геджухского водохранилища в Дагестане, сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов республики Зарема Мамаева. По ее словам, фигуранта сначала заключили под стражу, но теперь отпустили под домашний арест до 7 июля 2026 года, передает РИА Новости.

Советский районный суд Махачкалы в рамках продления меры пресечения инженеру назначил ему домашний арест до 7 июля 2026 года, — сказала Мамаева.

По версии следствия, арендатор и эксплуатирующая организация, несмотря на проблемы с безопасностью плотины и многочисленные нарушения, зафиксированные в декларации, не стали их устранять и во время масштабных паводков не приняли мер предосторожности. Именно это, считают следователи, привело 5 апреля к прорыву Геджухской плотины, масштабному затоплению территорий, гибели пяти человек и крупному материальному ущербу.

Ранее врио главы республики Федор Щукин сообщал, что в Дагестане начали строительные работы на участке 10 гектаров, на котором будут возведены жилые дома для переселения пострадавших от прорыва плотины жителей поселка Мамедкала в Дербентском районе. По его словам, пострадавшие семьи обеспечат наделом в 10 соток и новыми домами площадью сто квадратных метров.

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