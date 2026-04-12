В деле о прорыве плотины в Дагестане появились новые задержанные

Экс-главу фирмы задержали в Дагестане по делу о прорыве плотины

Правоохранители задержали в Дагестане бывшего гендиректора компании по делу о нарушении правил эксплуатации гидротехнических сооружений, сообщил Telegram-канал СК России. По версии следствия, руководитель организации, работавшей с объектами в Дербентском районе, не обеспечил безопасность и не следил должным образом за состоянием инфраструктуры.

В Республике Дагестан по уголовному делу о нарушении правил безопасности при эксплуатации гидротехнических сооружений, повлекшем гибель людей, задержан бывший генеральный директор коммерческой организации, — сообщили в ведомстве.

По версии правоохранителей, фигурант также не принял меры по устранению выявленных нарушений. Органы намерены просить суд о заключении мужчины под стражу.