Стоимость нефти марки Brent рухнула до минимума с 10 марта Цена на нефть Brent обвалилась до $83,5 впервые за три месяца

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2026 года на лондонской бирже ICE опустилась ниже отметки $84 (6040 рублей) за баррель, впервые с 10 марта 2026 года, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 01:01 по московскому времени цена Brent снизилась на 3,79% и составила $83,51 (5968 рублей) за баррель.

К 01:10 по московскому времени цена Brent упала до $83,84 за баррель, что соответствует снижению на 3,41%. Параллельно с этим фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в июле 2026 года демонстрирует падение на 3,97%, достигнув уровня $80,94 за баррель.

Ранее стало известно, что мировые цены на нефть выросли уже на 5%. Стоимость барреля нефти марки Brent подскочила на 5,12% относительно предыдущего закрытия и поднялась выше $98 (7200 рублей). Стоимость июльских фьючерсов на WTI увеличилась на 5%, до $95,07 (6984 рубля).

До этого аналитик Игорь Юшков выразил мнение, что слухи об открытии Ормузского пролива спровоцируют падение цен на нефть. Он отметил, что сырье станет еще дешевле, если Саудовская Аравия выйдет из соглашения ОПЕК+. Также эксперт уверен, что страны Ближнего Востока смогут быстро восстановить добычу нефти.