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11 июня 2026 в 14:47

СК предъявил обвинения мужчине, снявшему «ангар-могилу» в Петербурге

Учредителю фирмы предъявили обвинение после пожара в ангаре в Петербурге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Следователи предъявили обвинение одному из учредителей компании, арендовавшей ангар для химического производства возле Финляндского вокзала в Санкт-Петербурге, где 8 июня произошел крупный пожар, передает СК. Возгорание на объекте стало причиной гибели четверых человек.

Обвиняемый, а также иные сотрудники организации <...> осуществляли свою работу в арендованном помещении на территории Калининского района. Действуя в нарушение установленных требований безопасности, они не обеспечили должный уровень безопасности жизни и здоровья потребителей <...> Вследствие данных нарушений вечером 8 июня произошла детонация химического вещества, что привело к обрушению бетонной конструкции и возникновению пожара, — сказано в сообщении.

Ранее тела четверых погибших обнаружили после разбора завалов на месте пожара в производственном ангаре в Калининском районе Санкт-Петербурга. Площадь возгорания составила 400 квадратных метров. Кроме того, пострадали два человека, которым потребовалась помощь медиков. До этого появилась информация, что одним из погибших при пожаре в ангаре оказался собственник организации, производившей химическую продукцию.

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