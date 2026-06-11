Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 июня 2026 в 15:33

Спектакль-концерт «Трехгрошовая премьера» пройдет в театре Пушкина

Фото: Алина Ровенских
Подписывайтесь на нас в MAX

В Московском драматическом театре имени А. С. Пушкина 20 июня пройдет спектакль-концерт «Трехгрошовая премьера». Мероприятие посвятят новой постановке режиссера и худрука учреждения Евгения Писарева «Опера нищих».

История создания «Трехгрошовой оперы» — в каком-то смысле история театральной революции, которая началась в Берлине, а затем охватила весь мир. Мне показалось важным перед грядущей премьерой погрузиться в исторический контекст, чтобы понять, как [драматургу Бертольту] Брехту и [композитор Курту] Вайлю удалось создать пьесу, которая спустя почти сто лет остается остросовременной и по форме, и по содержанию. Кроме того, мы расскажем и о том, как этот материал впервые попал в Советский Союз, в камерный театр — для нас это еще одна возможность отдать дань памяти великим предшественникам, — подчеркнул Писарев.

На сцене выступят Максим Матвеев, Александра Урсуляк, Елизавета Кононова, Александр Матросов и Анастасия Лебедева. Актеры ознакомят зрителей с историей создания «Трехгрошовой оперы», а также исполнят музыкальные номера.

Премьера спектакля «Опера нищих» запланирована на 17, 18 и 19 сентября. Главную роль Мэкки-ножа в предстоящей постановке исполнит заслуженный артист России Максим Матвеев.

Общество
спектакли
театры
Искусство
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Переломная битва в ДНР, Киев бомбит Европу: новости СВО на вечер 11 июня
Россия поддержала идею Африканского союза открыть представительство
Кремль анонсировал вручение госпремий Путиным в День России
Россиянам объяснили, как налоговая может узнать о сдаче квартиры
Трамп сделал неожиданное заявление о наземной операции в Иране
Появились новые подробности о пожаре в старинном русском храме
В АТР ответили, начнет ли Евросоюз массово отказывать россиянам в визах
Лавров заявил о готовности РФ содействовать развитию инфраструктуры Африки
Трамп раскрыл, во сколько обошелся новый удар США по Ирану
Захарова обвинила ЕС в желании влезть за стол переговоров по Украине
Московские таможенники изъяли прекурсор для мефедрона на 2,4 млрд рублей
Ковальчук раскрыл последствия массированного удара ВСУ по Брянской области
Раскрыты последствия применения «Града» по мирным жителям в Белой Березке
Диетолог объяснил, как выбрать мороженое
Держалась за крестик и молилась: блогерша о пережитом в 8 лет изнасиловании
Российский поселок попал под обстрел «Градом»
Лазарев, конфликт с Гузеевой, отказ от алкоголя: как живет Лера Кудрявцева
Захарова оценила требования «евротройки» по Украине
Директор Музея обороны Севастополя раскрыл, что уцелело при пожаре
Синоптик предупредил москвичей о рисках постоянной жары
Дальше
Самое популярное
«Израиль погибает»: сбывается пророчество Жириновского о ядерной войне
Мир

«Израиль погибает»: сбывается пророчество Жириновского о ядерной войне

Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб
Общество

Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб

Смешала тунец из банки с яйцом — на ужин подаю рыбные рафаэлки: нежнее котлет, сочнее фрикаделек
Общество

Смешала тунец из банки с яйцом — на ужин подаю рыбные рафаэлки: нежнее котлет, сочнее фрикаделек

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.