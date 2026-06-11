Спектакль-концерт «Трехгрошовая премьера» пройдет в театре Пушкина

В Московском драматическом театре имени А. С. Пушкина 20 июня пройдет спектакль-концерт «Трехгрошовая премьера». Мероприятие посвятят новой постановке режиссера и худрука учреждения Евгения Писарева «Опера нищих».

История создания «Трехгрошовой оперы» — в каком-то смысле история театральной революции, которая началась в Берлине, а затем охватила весь мир. Мне показалось важным перед грядущей премьерой погрузиться в исторический контекст, чтобы понять, как [драматургу Бертольту] Брехту и [композитор Курту] Вайлю удалось создать пьесу, которая спустя почти сто лет остается остросовременной и по форме, и по содержанию. Кроме того, мы расскажем и о том, как этот материал впервые попал в Советский Союз, в камерный театр — для нас это еще одна возможность отдать дань памяти великим предшественникам, — подчеркнул Писарев.