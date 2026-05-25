В театре Пушкина покажут спектакль «Опера нищих»

На основной сцене Московского драматического театра им. А. С. Пушкина 17, 18 и 19 сентября состоится премьера спектакля «Опера нищих». Максим Матвеев, заслуженный артист России, исполнит главную роль Мэкки-ножа в предстоящей постановке.

Накопленные знания и впечатления заставляют задуматься, что нового я смогу привнести в эту историю. Решиться на постановку мне помогло то, что нашелся артист с нетипичной для Мэкки-ножа фактурой — Максим Матвеев, с которым мы хорошо понимаем друг друга и не раз встречались в работе, — рассказал художественный руководитель театра Евгений Писарев.

По сюжету Лондон готовится к коронации, а в это время преступник по имени Мэкки-нож решает связать себя узами брака с Полли Пичем — дочерью главы городских бродяг. Когда об этом узнает мистер Пичем, он приходит в негодование и планирует выдать Мэкки-ножа полиции. Однако выясняется, что Мэкки-нож давно дружит с городским шерифом.

«Трехгрошовая опера», созданная Бертольтом Брехтом и Куртом Вайлем в 1928 году, быстро завоевала популярность и стала известной во всем мире. В Советском Союзе постановка пьесы впервые состоялась в 1930 году на сцене Камерного театра, руководимого Александром Таировым. Этот театр, предшественник нынешнего театра Пушкина, представил спектакль под названием «Опера нищих».

Ранее сообщалось, что художественный руководитель Московского драматического театра «Модерн» Юрий Грымов поставит спектакль на сцене петербургского Театра им. В. Ф. Комиссаржевской. С таким предложением к нему обратился руководитель — директор учреждения Виктор Минков.