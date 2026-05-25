«Черт-те что!»: советский Д’Артаньян оценил «Гамлета» с Борисовым

Актер Михаил Боярский оценил постановку «Гамлет» в МХТ имени Чехова с Юрой Борисовым словами «черт-те что», передает 78.ru. Он добавил, что современный театр стал «полным говном».

Гамлет в МХТ в фольге ходит, сбоку бантик. Черт-те что! <…> Что с театром? Это выдох, театр живет на выдохе и вздохе. Полное говно, — заявил Боярский.

Спектакль режиссера Андрея Гончарова отличается от привычной классики. Известно, что в постановке кроме Борисова играют Анна Чиповская (Гертруда), Андрей Максимов (Клавдий), Артем Быстров (отец Гамлета) и другие популярные исполнители.

Ранее певец Филипп Киркоров поддержал Борисова, который сыграл Гамлета в МХТ имени Чехова. Он отметил, что не поддерживает осуждающие комментарии некоторых своих коллег. По его словам, если критиков что-то не устраивает, то можно позвонить, написать, встретиться или даже «набить морду» предмету раздражения. Но публичные разносы устраивать не стоит.

До этого критик Ольга Галахова заявила, что спектакль «Гамлет» с участием актера Юры Борисова стал авторским взглядом Гончарова на пьесу Уильяма Шекспира. По ее словам, театральное мастерство Борисова пока остается загадкой.