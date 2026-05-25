«Подливают масло»: депутат о прогнозе ЕС про сроки конфликта на Украине Депутат Толмачев: ЕС будет затягивать конфликт на Украине из-за своей выгоды

Евросоюз будет намеренно затягивать конфликт на Украине ради получения собственной выгоды, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Александр Толмачев. Так он прокомментировал предположения чиновников из Еврокомиссии, что украинский кризис продолжится в 2027 году. По словам парламентария, страны ЕС выступают в роли своеобразных «акционеров», вложившихся в Киев и ожидающих дивидендов.

Евросоюз не заинтересован в успехе России в украинском конфликте. Напротив, страны ЕС только подливают масло в огонь. Они входят в число «акционеров», которые вложились в киевский режим и ждут своих процентов, а значит, — в затягивания боевых действий. Западу мир не нужен. Однако стоит учесть и то, что Европа не является монолитной в своих мнениях. Еврокомиссия готова поддерживать конфликт до тех пор, пока он ей выгоден, — пояснил Толмачев.

Ранее директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук заявил, что Москва открыта к продолжению переговоров с Киевом. По его словам, они будут заключаться на основе соглашений, достигнутых в ходе встречи президента РФ Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа в Анкоридже.