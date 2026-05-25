Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
25 мая 2026 в 12:04

«Подливают масло»: депутат о прогнозе ЕС про сроки конфликта на Украине

Депутат Толмачев: ЕС будет затягивать конфликт на Украине из-за своей выгоды

ВС Украины ВС Украины Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Евросоюз будет намеренно затягивать конфликт на Украине ради получения собственной выгоды, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Александр Толмачев. Так он прокомментировал предположения чиновников из Еврокомиссии, что украинский кризис продолжится в 2027 году. По словам парламентария, страны ЕС выступают в роли своеобразных «акционеров», вложившихся в Киев и ожидающих дивидендов.

Евросоюз не заинтересован в успехе России в украинском конфликте. Напротив, страны ЕС только подливают масло в огонь. Они входят в число «акционеров», которые вложились в киевский режим и ждут своих процентов, а значит, — в затягивания боевых действий. Западу мир не нужен. Однако стоит учесть и то, что Европа не является монолитной в своих мнениях. Еврокомиссия готова поддерживать конфликт до тех пор, пока он ей выгоден, — пояснил Толмачев.

Ранее директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук заявил, что Москва открыта к продолжению переговоров с Киевом. По его словам, они будут заключаться на основе соглашений, достигнутых в ходе встречи президента РФ Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа в Анкоридже.

Власть
Европа
Украина
СВО
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Кремле заметили отсутствие реакции Запада на теракт в Старобельске
Песков: цена на газ для Армении изменится, если страна уйдет из ЕАЭС
«Спешила на орешник в цвету»: Захарова о поездке Тихановской в Киев
Профессор ответил, почему выросло число депрессий
Психиатр назвал неожиданный фактор, уничтожающий ментальное здоровье
«Права нет»: Песков оценил выступление Звягинцева в Каннах
Появилась новая информация о заминированном судне в порту Усть-Луги
Песков высказался о задержании митрополита Илариона в Карловых Варах
«Не красит»: Песков об отказе западных СМИ ехать в Старобельск
В Кремле выразили надежду на участие Армении в мероприятиях ЕАЭС в Астане
Стало известно, когда Путин посетит Астану
В Кремле напомнили об обещании Армении
Почему не работает Telegram сегодня, 25 мая: замедление, заблокируют ли
Королевская семья Британии: новости, редкий комментарий Уильяма о Миддлтон
В Госдуме рассказали о новой семейной выплате, вступающей в силу этим летом
IT-эксперт рассказал, как мошенники атакуют детей через мобильные игры
Экономист ответил, как изменилось среднее специальное образование
Песков поставил точку в ударе «Орешником» по Украине
Пожар в хостеле на Монтажной улице в Москве полностью потушили
В ФСБ раскрыли, какие боеприпасы нашли на прибывшем из Бельгии газовозе
Дальше
Самое популярное
Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв
Мир

Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв

«Останутся побирушками»: Жириновский назвал страну, которая разрушит НАТО
Общество

«Останутся побирушками»: Жириновский назвал страну, которая разрушит НАТО

Малосольные огурцы «Торопыжки»: с чесноком, укропом и перцем — готовы через 3 часа
Общество

Малосольные огурцы «Торопыжки»: с чесноком, укропом и перцем — готовы через 3 часа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.