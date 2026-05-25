Захарова иронично ответила на приезд Тихановской на Украину Захарова пригласила Тихановскую поехать в Старобельск вместо Киева

Белорусский оппозиционер Светлана Тихановская, приехав в Киев, видимо, «спешила посмотреть орешник в цвету», заявила представитель МИД России Мария Захарова в комментарии ТАСС. Дипломат посоветовала вместо политического туризма съездить в Старобельск, чтобы увидеть, чем оборачиваются попытки смены режимов.

Видимо, спешила посмотреть орешник в цвету. Вместо политического туризма ей бы в Старобельск съездить, посмотреть, чем заканчиваются для стран эксперименты по смене режимов — превращением в террористические ячейки, — сказала она.

Ранее украинский источник сообщил, что бывший кандидат в президенты Белоруссии и лидер оппозиции впервые посетила Киев с официальным визитом, прибыв туда поездом. До этого о ее приезде объявил глава украинского МИД Андрей Сибига.

Кроме того, помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов сообщил, что на данный момент в стационарах ЛНР продолжают лечение восемь пострадавших при обстреле общежития в Старобельске. Один из пациентов, по оценке медиков, находится в критическом состоянии.