Дрон ВСУ атаковал машину с сотрудниками ЗАЭС

Украинский FPV-дрон атаковал машину с сотрудниками ЗАЭС, сообщила пресс-служба станции в МАКСе. Они смогли оперативно покинуть автомобиль до удара, никто не пострадал. При этом транспортное средство полностью сгорело.

Сегодня совершена атака FPV-дроном на автомобиль марки «Газель», в котором находились сотрудники станции, — говорится в сообщении.

Ранее постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что экспертов МАГАТЭ, находящихся на Запорожской АЭС, проинформировали об атаках ВСУ на объекты станции. Он отметил, что в субботу и воскресенье, 23 и 24 мая, по электростанции были нанесены серии ударов.

До этого губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что аварийные отключения электроэнергии охватили значительную часть региона. При этом он отметил, что объекты критической инфраструктуры продолжали функционировать в штатном режиме. Специалисты проводят необходимые ремонтные работы для стабилизации энергоснабжения в пострадавших районах. Причины аварии не уточнялись.