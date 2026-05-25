Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
25 мая 2026 в 13:33

Дрон ВСУ атаковал машину с сотрудниками ЗАЭС

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
Подписывайтесь на нас в MAX

Украинский FPV-дрон атаковал машину с сотрудниками ЗАЭС, сообщила пресс-служба станции в МАКСе. Они смогли оперативно покинуть автомобиль до удара, никто не пострадал. При этом транспортное средство полностью сгорело.

Сегодня совершена атака FPV-дроном на автомобиль марки «Газель», в котором находились сотрудники станции, — говорится в сообщении.

Ранее постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что экспертов МАГАТЭ, находящихся на Запорожской АЭС, проинформировали об атаках ВСУ на объекты станции. Он отметил, что в субботу и воскресенье, 23 и 24 мая, по электростанции были нанесены серии ударов.

До этого губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что аварийные отключения электроэнергии охватили значительную часть региона. При этом он отметил, что объекты критической инфраструктуры продолжали функционировать в штатном режиме. Специалисты проводят необходимые ремонтные работы для стабилизации энергоснабжения в пострадавших районах. Причины аварии не уточнялись.

Регионы
Россия
ЗАЭС
атаки БПЛА
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Новый замминистра обороны Шулика возглавил аппарат ведомства
Мужчина поленом убил родственницу в Тульской области
В Совфеде назвали визит Тихановской на Украину неуклюжим и неуместным
Российские военные освободили более 400 домов в боях за Добропасово
«Мы — дом для миров»: интервью с генпродюсером «ЯРКО»
«Не по сценарию»: депутат о разочаровании Евросоюза в Мадьяре
В СКР сообщили об изъятии бортового самописца «Арктик Метагаза»
Раскрыты причины крушения самолета под Красноярском
В Ростехе сообщили о перовом полете нового вертолета
Один человек пострадал из-за пожара в московском хостеле
В МЧС Киргизии объяснили риски при эвакуации тела Наговициной с пика Победы
Налет на Ярославль, удар «Града», обстрел дачников: ВСУ атакуют РФ 25 мая
Финуправляющий Блиновской оспорила конфискацию активов «королевы марафонов»
«Он хвалил нас»: Вован и Лексус о возможном разговоре с Трампом в будущем
Экономист спрогнозировала, что будет с ценами на мебель этим летом
Стрелявшего в ребенка артиста отправили под стражу
В Госдуме ответили на предложение давать дополнительный отпуск молодоженам
Звезда «Пацанок» пришла за футболками в «Садовод» и осталась без гроша
Вован и Лексус раскрыли, как «кошелек Зеленского» пытался их купить
В посольстве рассказали о задержанном в Чехии митрополите РПЦ Иларионе
Дальше
Самое популярное
Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв
Мир

Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв

«Останутся побирушками»: Жириновский назвал страну, которая разрушит НАТО
Общество

«Останутся побирушками»: Жириновский назвал страну, которая разрушит НАТО

Малосольные огурцы «Торопыжки»: с чесноком, укропом и перцем — готовы через 3 часа
Общество

Малосольные огурцы «Торопыжки»: с чесноком, укропом и перцем — готовы через 3 часа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.