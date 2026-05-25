В Госдуме ответили на предложение давать дополнительный отпуск молодоженам Депутат Бессараб: в ТК уже достаточно возможностей для решения семейных вопросов

В трудовом законодательстве уже достаточно возможностей для решения семейных вопросов, заявила интернет-изданию «Подмосковье сегодня» депутат Госдумы Светлана Бессараб, отвечая на предложение предоставлять молодоженам дополнительные дни отпуска. Она отметила, что такая инициатива является «избыточной нормой».

Сегодня во многих коллективных договорах и локальных нормативных актах компаний закреплены нормы, когда на свадьбу, на рождение ребенка, на похороны предусмотрен дополнительный отпуск. Если этого нет в коллективном договоре, трудовое законодательство предусматривает особые случаи — семейные обстоятельства, по которым можно договориться с работодателем об отпуске без сохранения заработной платы, — рассказала Бессараб.

Депутат подчеркнула, что свадьба планируется заранее, и молодожены могут запланировать отпуск самостоятельно. По ее словам, перекладывать социальные гарантии на бизнес безответственно.

Ранее кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин рассказал, что при ненормированном графике отпуск должен составлять минимум 31 день в году. Он отметил, что точная цифра должна быть закреплена во внутренних документах компании.