5 звезд за 6000 рублей. Где недорого отдохнуть июне-2026: топ направлений

В июне пляжный сезон только стартует на многих направлениях, поэтому, если отправиться в отпуск в этом месяце, можно неплохо сэкономить на путевке. Где в России и за рубежом уже реально купаться и как отдохнуть без серьезного удара по бюджету — в материале NEWS.ru.

Самые бюджетные направления для отдыха у моря в России

Дагестан

Внутри России недорого отдохнуть у моря в июне можно в Дагестане, посоветовала в беседе с NEWS.ru турэксперт Наталия Ансталь. По ее словам, авиабилеты в одну сторону обойдутся около 13–15 тыс. на человека.

«Можно найти как отель, так и апартаменты или снять квартиру. Если рассматривать такой вариант, это около 3000 рублей за ночь. Из плюсов стоит отметить песчаные пляжи с пологими заходами. Если вы отдыхаете с детьми, это будет идеальным вариантом. Конечно же, это природа, очень вкусная местная кухня. Достаточно дешевые варианты по среднему чеку в ресторанах», — отметила Ансталь.

По ее словам, особенности этого направления, которые могут устроить не всех, — местами неблагоустроенные общественные пляжи, а также необходимость соблюдать дресс-код.

«Для кого-то есть сложности в соблюдении местных традиций. Это достаточно консервативный дресс-код: учитывая жару, мы все привыкли ходить в шортах и топах. Конечно же, стоит прикрываться до колен, прикрывать руки», — напомнила турэксперт.

Черноморское побережье

Второе бюджетное направление июня внутри страны — черноморское побережье, преимущественно Сочи и Адлер. По словам Ансталь, эта локация отличается доступностью, поскольку большое количество авиакомпаний имеют регулярное сообщение с районом.

«В одну сторону можно найти билеты примерно за 10 тыс., иногда даже дешевле. Если у авиакомпаний остаются места на рейс, на ближайшие даты можно улететь за 2000–3000 рублей. По жилью здесь плюс-минус так же. Если смотрим какой-то отель — порядка 5000 за ночь. Если гостевые дома, то дешевле, около 3000 за ночь», — указала она.

Ансталь добавила, что в этом регионе хорошо развита инфраструктура, большое количество кафе на любой бюджет и много развлечений. Правда, не всем может понравиться галька на пляже, большой наплыв туристов и относительно прохладное море. Кроме того, местами на отдельные услуги цены могут быть высокими, подчеркнула специалист.

В свою очередь вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян в беседе с NEWS.ru отметил, что одним из самых бюджетных направлений на июнь является Анапа. Город входит в тройку самых недорогих направлений — номер в пятизвездочном отеле с включенным завтраком обойдется в 16 тыс. рублей.

Калининград

Тем, кто не любит южную жару, Ансталь предложила рассмотреть для отпуска побережье Балтийского моря под Калининградом. По ее словам, перелет в одну сторону обойдется примерно в 7000 рублей. Цены на жилье зависят от локации — будь то Светлогорск, Зеленоградск, район Куршской косы или сам Калининград, отметила она.

«Все очень вариативно, но это порядка 3000–4000 за ночь в отелях, либо можно снять квартиру. Калининград очень красивый город, есть где погулять и в самом Калининграде, и в ближайших городах: удобно добраться до Зеленоградска, Светлогорска, ходят „Ласточки“, которые стоят достаточно дешево, и за полчаса спокойно можно туда добраться. Плюс — европейская атмосфера», — рассказала Ансталь.

Минус этой локации в том, что в июне вода в Балтийском море не успевает прогреться, поэтому в отпуске получится гулять, осматривать достопримечательности и загорать, но не купаться.

Самые бюджетные пляжные направления за рубежом

Грузия

Самая бюджетная пляжная локация в июне — город Батуми на побережье Черного моря в Грузии, рассказал Алексан Мкртчян. «В Батуми пять звезд с завтраком стоят в июне 6000 рублей. Мы нигде в России пляжный отдых по этой цене за такой номер в сутки не предоставим», — отметил он.

По данным «Яндекс. Travel», цены на перелеты из Москвы в Батуми в июне начинаются от 11 тыс. рублей в одну сторону. Цены на апартаменты стартуют от 3000 рублей за ночь на двоих.

Абхазия

На втором месте по дешевым путевкам на отдых в июне находится Абхазия, рассказал Мкртчян. По его словам, здесь пятизвездочный отель обойдется в 12 тыс. рублей за сутки. По данным «Яндекс. Travel», авиабилеты на июнь от Москвы до Сухума можно найти за 8,5 тыс. рублей в одну сторону.

Цены в Абхазии такие же, как в Сочи, добавила Ансталь. Из плюсов — безвизовый въезд и возможность въехать по российскому паспорту.

«Достаточно чистое море, очень красивая природа. Нет проблем с языком. Но из минусов отмечу достаточно слабый сервис. Есть некоторые перебои с коммуникациями. Но в целом, конечно же, природа все это перекрывает», — указала она.

Турция и Египет

Из привычных для российских туристов направлений в достаточно бюджетные входит Турция. По словам экспертов, в эту страну чаще покупают пакетные туры из-за системы «все включено».

«Из плюсов — развитая инфраструктура на территории как самой страны, так и отдельных отелей. Сервис, который нам уже понятен и привычен. Разнообразные варианты пляжей. Есть как песок, так и галька, безвизовый въезд. Из минусов: июнь — это полноценный старт сезона. Начинается наплыв туристов, поэтому отели могут быть перегружены. Много туристов, особенно с детьми», — предупредила Ансталь.

Также она рекомендовала учитывать, что в июне в Турции постепенно устанавливается жара, которая со временем будет лишь усиливаться.

В свою очередь Алексан Мкртчян упомянул среди бюджетных направлений для россиян Египет. По его словам, тур на неделю в отель «четыре звезды» по системе «все включено» на двоих с перелетом из Москвы обойдется в 80 тыс. рублей.

Как сделать, чтобы отдых стал еще дешевле

По словам Алексана Мкртчяна, сэкономить на поездке в Грузию, Краснодарский край или Абхазию можно, отказавшись от перелета и выбрав автомобиль или поезд (плацкарт). Самый дешевый билет на поезд до Абхазии обойдется примерно в 5000 руб.

В Альянсе турагентств, по словам эксперта, провели исследование и выяснили, что когда в семье больше трех человек (например, четыре-пять), покупать пять авиабилетов накладно. Проще впятером поехать в Сочи, Анапу, Крым, Грузию или Абхазию на машине. А вот самолетом или поездом выгоднее добираться, если путешествуют трое или меньше.

