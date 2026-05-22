22 мая 2026 в 10:10

Первый урожай из экспериментальной теплицы в Сочи отправили на экспертизу

Сочинский урожай экспериментальных бананов отправили на проверку в лабораторию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Первые бананы, собранные накануне в состоянии «технической зрелости» в теплицах в Сочи, были отправлены на специальную экспертизу, сообщает РИА Новости. Руководитель крестьянского (фермерского) хозяйства «100 гектар» Андрей Платонов — младший пояснил, что в таком виде плоды идеально приспособлены для долгой транспортировки.

Отечественные специалисты проверят качество местного кубанского урожая как на ранней стадии созревания, так и после его окончательного поспевания. Для получения максимально объективных данных аграрии решили провести исследование с импортными аналогами.

Мы также закупили бананы в магазинах для экспертизы и сейчас ждем результата, чтобы сравнить, какого качества наши бананы, — рассказал Платонов-младший.

Другая часть урожая была заложена на дозревание по специальной технологии, которую традиционно применяют логистические компании при перевозке фруктов на дальние расстояния. Эксперты из лаборатории города Новороссийска проведут комплексное исследование химического состава плодов и вынесут свой вердикт.

Ранее Платонов-младший рассказал, что в экспериментальных теплицах созрел не только первый урожай бананов, но и папайя, маракуйя, питахайя, ананас, сахарный тростник, авокадо и манго. После окончательного созревания всех экзотических фруктов одну из теплиц оборудуют дорожками, подсветкой и звуками джунглей для проведения экскурсий.

«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России
Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души
Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов
