Лью сливки в сгущенку — и в холодильник. Через час к чаю подаю кремовый мусс: нежнее тирамису

Это гениально простой рецепт бананового десерта для тех, кто любит нежные, кремовые сладости, но не хочет возиться с выпечкой и желатином. Никакой духовки — просто взбил бананы со сгущенкой, добавил сливки и охладил.

Получается обалденная вкуснятина: нежный кремовый десерт с бархатистой текстурой, который буквально тает во рту, как мороженое.

Готовится из доступных продуктов, а исчезает мгновенно. Для приготовления вам понадобится: 3 спелых банана, 200 мл сгущенного молока, 200 мл сливок (33%), щепотка ванилина, по желанию — шоколадная крошка или орехи для украшения. Бананы очистите, нарежьте кусочками. В блендере взбейте бананы со сгущенкой и ванилином до однородной гладкой массы. Отдельно взбейте охлажденные сливки до пышных пиков. Аккуратно соедините банановую массу со взбитыми сливками, перемешивая лопаткой снизу вверх. Разложите по креманкам или стаканам. Уберите в холодильник на 30–60 минут. Перед подачей украсьте тертым шоколадом или дроблеными орехами.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже попробовала приготовить этот банановый десерт. Удивило то, что масса получилась очень нежной и воздушной, даже без желатина. Кстати, вместо сливок можно взять греческий йогурт — получится более легкая версия. Находка, а не рецепт!