Взбиваю молоко и бананы: жарю панкейки как в американском бистро — вкусные и без тонны масла для жарки

Эти банановые панкейки давно вытеснили у меня обычные оладьи и даже часть домашних десертов. Получаются очень мягкими, пышными и ароматными — с нежной серединкой и красивой золотистой корочкой, как в хороших американских кафе.

А главное, для жарки почти не нужно масло: тесто уже получается достаточно нежным и воздушным благодаря банану и сливочному маслу.

Для приготовления понадобится

Молоко — 320 мл, банан — 1 крупный, разрыхлитель — 2 ч. л., куриное яйцо — 1 шт., соль — щепотка, сахар — 1 ст. л., сливочное масло — 30 г, пшеничная мука — 1,5 стакана.

Как готовить

Банан поломать кусочками и взбить вместе с молоком до однородности. Добавить яйцо, сахар, щепотку соли и растопленное сливочное масло, снова перемешать. Затем всыпать муку с разрыхлителем и замесить густоватое, но мягкое тесто без комочков.

Оставить массу на 5–7 минут, чтобы разрыхлитель начал работать. Сковороду хорошо разогреть и слегка смазать маслом только перед первой партией. Выкладывать тесто небольшими порциями и жарить панкейки на среднем огне на антипригарной сковороде до появления пузырьков на поверхности, затем перевернуть.

Личный опыт

Лучше всего здесь работают очень спелые бананы с темной кожурой — вкус получается ярче и слаще без лишнего сахара.

молоко
бананы
простой рецепт
панкейки
оладьи
Ольга Шмырева
