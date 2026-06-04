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04 июня 2026 в 09:35

Кефир для оладий не согреваю, добавляю кипяток — через 15 минут подаю кружевные пышки с дырочками

Фото: D-NEWS.ru
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Беру кефир, муку и кипяток — и готовлю оладьи без ожидания. Получается обалденная вкуснятина: кружевные пышки с дырочками, пышные, как облака, мягкие внутри и с хрустящей золотистой корочкой снаружи.

Для приготовления вам понадобится: 500 мл кефира (любой жирности), 2 яйца, 2 ст. ложки сахара, 1 ч. ложка соли, 1 ч. ложка соды, 300 г муки, 200 мл кипятка, растительное масло для жарки. В миске смешайте кефир, яйца, сахар и соль. Добавьте соду — начнется реакция. Всыпьте муку, перемешайте до густоты сметаны. Теперь самое главное: тонкой струйкой влейте кипяток, непрерывно мешая. Тесто станет жидким и пузырчатым. Сковороду разогрейте с маслом. Выливайте тесто ложкой — на глазах появятся дырочки. Жарьте на среднем огне по 1–2 минуты с каждой стороны до румяности. Оладьи получаются ажурными, нежными и не опадают. Подаю со сметаной, сгущенкой или вареньем.

Личный опыт:

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже попробовала приготовить эти оладьи с кипятком. Даже те, у кого оладьи всегда опадали, получили кружевные пышки. Кстати, вместо сахара можно добавить мед — аромат будет невероятным. Находка, а не рецепт!

Проверено редакцией
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Мария Левицкая
М. Левицкая
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