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04 июня 2026 в 06:45

3 лучших рецепта сырников за 10 минут: классические, сладкие, с зеленью

3 лучших рецепта сырников 3 лучших рецепта сырников Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Сырники — это настоящая палочка-выручалочка для завтрака. Замесить тесто и пожарить несколько порций можно всего за 10 минут. Собрали три рецепта сырников на любой вкус: классические — для тех, кто любит традиционный вкус, сладкие с яблоком — для сладкоежек, а соленые с зеленью — когда хочется чего-то необычного и сытного.

Рецепт № 1: классические сырники — пышные и нежные

Возьмите 250 граммов творога, разомните его вилкой прямо в миске, чтобы не осталось крупных комочков. Добавьте одно яйцо, две столовые ложки сахара, щепотку соли и половину чайной ложки ванильного сахара — перемешайте до однородности. Постепенно всыпьте примерно 4–5 столовых ложек муки и половину чайной ложки разрыхлителя, чтобы тесто получилось мягким, но не липнущим к рукам. Если творог был суховатым, муки может уйти чуть меньше. Смачивайте руки водой, формируйте небольшие лепешки толщиной около полутора сантиметров и выкладывайте на хорошо разогретую сковороду с небольшим количеством растительного масла. Жарьте под крышкой на среднем огне примерно по 3–4 минуты с каждой стороны, пока не появится красивая золотистая корочка.

Готовые классические сырники получаются очень воздушными внутри и с аппетитной корочкой снаружи. Подавайте их горячими со сметаной, медом или сгущенкой.

  • Совет: творог берите сухой. Если он слишком влажный, откиньте на сито на 20 минут или добавьте лишнюю ложку муки.

Рецепт № 2: сладкие сырники с яблоком — ароматные и сочные

Возьмите 250 граммов творога. Разомните его, добавьте одно яйцо, две с половиной столовые ложки сахара и щепотку корицы для аромата. Одно среднее яблоко очистите от кожуры, натрите на крупной терке и слегка отожмите лишний сок, чтобы тесто не получилось слишком жидким. Добавьте яблоко в творожную массу вместе с 4 столовыми ложками муки и небольшим количеством разрыхлителя. Тесто должно быть мягким. Сформируйте сырники чуть тоньше, чем в классическом варианте, потому что яблоко даст дополнительную влагу.

Обжаривайте на среднем огне с растительным маслом по 3 минуты с каждой стороны, прикрыв крышкой вначале, чтобы они хорошо пропеклись внутри.

Такие сырники особенно хороши с натуральным йогуртом или просто с чаем.

  • Совет: берите кисло-сладкое твердое яблоко — оно не развалится при жарке и даст приятную кислинку.

Быстрый рецепт вкусных сырников Быстрый рецепт вкусных сырников Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Рецепт № 3: соленые сырники с зеленью — сытный вариант для завтрака

Если хочется чего-то несладкого, попробуйте этот вариант. 250 граммов творога разомните, добавьте одно яйцо, половину чайной ложки соли, щепотку черного перца и мелко нарубленную зелень — большой пучок укропа, петрушки или зеленого лука, что найдется в холодильнике. Можно добавить одну столовую ложку сметаны. Всыпьте 5 столовых ложек муки и немного разрыхлителя, чтобы тесто хорошо держало форму. Хорошо вымешайте — зелень должна равномерно распределиться. Сформируйте круглые или овальные сырники и обжарьте на разогретой сковороде с маслом примерно по 3–4 минуты с каждой стороны до румяности.

Соленые сырники с зеленью получаются очень ароматными и сытными. Они отлично сочетаются со сметаной, можно добавить чесночный соус или просто свежие овощи.

  • Совет: в соленые сырники можно добавить 50 граммов тертого сыра (пармезан или любой твердый).

Советы, как приготовить идеальные сырники за 10 минут

  • Творог обязательно должен быть не слишком влажным — если он водянистый, откиньте его на марлю на 10–15 минут.

  • Муку всегда добавляйте постепенно, иначе сырники получатся резиновыми.

  • Сковороду разогревайте заранее, но огонь держите средним или чуть ниже, чтобы внутри все пропеклось, а снаружи не подгорело.

Как разнообразить вкус сырников

  • В классические сырники можно добавить изюм или курагу;

  • в яблочные — немного апельсиновой цедры;

  • в соленые — тертый твердый сыр или щепотку паприки.

Готовые сырники можно заморозить и потом быстро разогреть на сковороде или в микроволновке.

3 рецепта лепешек из творога на сковороде смотрите на нашем сайте.

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Анастасия Фомина
А. Фомина
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