3 лучших рецепта сырников за 10 минут: классические, сладкие, с зеленью

Сырники — это настоящая палочка-выручалочка для завтрака. Замесить тесто и пожарить несколько порций можно всего за 10 минут. Собрали три рецепта сырников на любой вкус: классические — для тех, кто любит традиционный вкус, сладкие с яблоком — для сладкоежек, а соленые с зеленью — когда хочется чего-то необычного и сытного.

Рецепт № 1: классические сырники — пышные и нежные

Возьмите 250 граммов творога, разомните его вилкой прямо в миске, чтобы не осталось крупных комочков. Добавьте одно яйцо, две столовые ложки сахара, щепотку соли и половину чайной ложки ванильного сахара — перемешайте до однородности. Постепенно всыпьте примерно 4–5 столовых ложек муки и половину чайной ложки разрыхлителя, чтобы тесто получилось мягким, но не липнущим к рукам. Если творог был суховатым, муки может уйти чуть меньше. Смачивайте руки водой, формируйте небольшие лепешки толщиной около полутора сантиметров и выкладывайте на хорошо разогретую сковороду с небольшим количеством растительного масла. Жарьте под крышкой на среднем огне примерно по 3–4 минуты с каждой стороны, пока не появится красивая золотистая корочка.

Готовые классические сырники получаются очень воздушными внутри и с аппетитной корочкой снаружи. Подавайте их горячими со сметаной, медом или сгущенкой.

Совет: творог берите сухой. Если он слишком влажный, откиньте на сито на 20 минут или добавьте лишнюю ложку муки.

Рецепт № 2: сладкие сырники с яблоком — ароматные и сочные

Возьмите 250 граммов творога. Разомните его, добавьте одно яйцо, две с половиной столовые ложки сахара и щепотку корицы для аромата. Одно среднее яблоко очистите от кожуры, натрите на крупной терке и слегка отожмите лишний сок, чтобы тесто не получилось слишком жидким. Добавьте яблоко в творожную массу вместе с 4 столовыми ложками муки и небольшим количеством разрыхлителя. Тесто должно быть мягким. Сформируйте сырники чуть тоньше, чем в классическом варианте, потому что яблоко даст дополнительную влагу.

Обжаривайте на среднем огне с растительным маслом по 3 минуты с каждой стороны, прикрыв крышкой вначале, чтобы они хорошо пропеклись внутри.

Такие сырники особенно хороши с натуральным йогуртом или просто с чаем.

Совет: берите кисло-сладкое твердое яблоко — оно не развалится при жарке и даст приятную кислинку.

Быстрый рецепт вкусных сырников Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Рецепт № 3: соленые сырники с зеленью — сытный вариант для завтрака

Если хочется чего-то несладкого, попробуйте этот вариант. 250 граммов творога разомните, добавьте одно яйцо, половину чайной ложки соли, щепотку черного перца и мелко нарубленную зелень — большой пучок укропа, петрушки или зеленого лука, что найдется в холодильнике. Можно добавить одну столовую ложку сметаны. Всыпьте 5 столовых ложек муки и немного разрыхлителя, чтобы тесто хорошо держало форму. Хорошо вымешайте — зелень должна равномерно распределиться. Сформируйте круглые или овальные сырники и обжарьте на разогретой сковороде с маслом примерно по 3–4 минуты с каждой стороны до румяности.

Соленые сырники с зеленью получаются очень ароматными и сытными. Они отлично сочетаются со сметаной, можно добавить чесночный соус или просто свежие овощи.

Совет: в соленые сырники можно добавить 50 граммов тертого сыра (пармезан или любой твердый).

Советы, как приготовить идеальные сырники за 10 минут

Творог обязательно должен быть не слишком влажным — если он водянистый, откиньте его на марлю на 10–15 минут.

Муку всегда добавляйте постепенно, иначе сырники получатся резиновыми.

Сковороду разогревайте заранее, но огонь держите средним или чуть ниже, чтобы внутри все пропеклось, а снаружи не подгорело.

Как разнообразить вкус сырников

В классические сырники можно добавить изюм или курагу;

в яблочные — немного апельсиновой цедры;

в соленые — тертый твердый сыр или щепотку паприки.

Готовые сырники можно заморозить и потом быстро разогреть на сковороде или в микроволновке.

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