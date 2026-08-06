Морковь завалялась в холодильнике, и я сделал из нее сырники — вкус такой, что теперь готовлю каждое утро

Морковь завалялась в холодильнике, и я сделал из нее сырники — вкус такой, что теперь готовлю каждое утро

Беру обычный магазинный творог 9%, сочную морковь и немного манки — и за 20 минут на сковороде появляются пышные золотистые сырники с нежным сладковатым вкусом. Морковь здесь не просто так: она дает приятную текстуру, легкую карамельную нотку и делает цвет теста солнечным. Подавать лучше всего горячими, с холодной сметаной или ягодным вареньем — утреннее чаепитие превращается в маленький праздник.

Ингредиенты

Творог 9% — 500 г, морковь — 1 шт., сливочное масло — 50 г, манка — 1 ст. л., сахар — 3 ст. л., яйцо — 1 шт., мука — 100 г (+20 г для формовки), вода — 100 мл, соль — щепотка, растительное масло — 50 мл.

Как готовлю

Сначала морковь тру на мелкой терке, отправляю в сковороду с растопленным сливочным маслом и тушу пару минут, затем вливаю воду и даю потомиться еще 5 минут — так она становится мягкой и сладкой. Всыпаю манную крупу, постоянно помешиваю, пока вся жидкость не впитается и смесь не загустеет, после чего убираю с огня и полностью остужаю.

Тем временем творог пробиваю блендером с сахаром до гладкости, вбиваю яйцо, добавляю остывшую морковную массу, муку и щепотку соли — замешиваю плотное, но нежное тесто. На присыпанной мукой доске формирую шарики, слегка их приплющиваю и ровняю края, чтобы сырники были аккуратными.

Жарю на хорошо разогретой сковороде с растительным маслом на тихом огне: сначала 5 минут до золотистой корочки без крышки, потом переворачиваю, накрываю и довожу до готовности еще 5 минут — так они становятся пышными и полностью пропекаются внутри.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо. Честно скажу — морковь в сырниках меня сперва смутила, но результат перевернул сознание. Тесто получилось удивительно податливым и не липло к рукам, а сами сырники поднялись на сковороде так, будто внутри спрятана пружина. Рекомендую подавать их пылающими, прямо со сковороды, с ледяной сметаной — этот контраст температур сводит с ума.