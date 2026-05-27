Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
27 мая 2026 в 14:25

Врач объяснила, чем полезны яблоки

Врач Черепицына: яблоки полезны из-за содержания пектина

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Яблоки полезны для организма из-за содержания пектина, рассказала интернет-изданию Regions врач-гастроэнтеролог Светлана Черепицына. Она отметила, что такой компонент помогает в борьбе с высоким холестерином.

Пектин действительно работает. Он связывает до 10% плохого холестерина из пищи. Плюс он помогает кишечнику работать как часы. Но важно, прежде чем есть продукты, богатые пектином, нужно проконсультироваться с доктором, — рассказала Черепицына.

Врач подчеркнула, что пектин содержится в яблоках, цитрусовых, моркови, тыкве, сливе, абрикосах, смородине, крыжовнике, винограде, айве и хурме. По ее словам, регулярное употребление такого нутриента снижает общий холестерин на 5-10% через 8-12 недель.

Ранее гастроэнтеролог Екатерина Кашух рассказала, что употребление холодной еды повышает риск пищевого отравления. По ее словам, безопаснее всего есть блюдо сразу горячим либо быстро охлаждать пищу и хранить при строго определенной температуре.

Здоровье
яблоки
врачи
холестерин
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В российском городе мужчина прилюдно напал на маленькую девочку
Раскрыта колоссальная сумма «заработка» украинских военкомов
«Корабль на рифы»: депутат о 500 целях Украины для удара по Белоруссии
Международный форум БИОПРОМ проведут в Краснодарском крае
Вирусолог ответил, закроет ли Россия границу для стран с эпидемией Эболы
«Напрямую причастны»: раскрыто, как Запад «заплатил» за смерть детей в ЛНР
Диетолог назвала главное отличие магазинных фруктов и овощей от дачных
Шойгу раскрыл ядерную авантюру Австралии
Дом как убежище: новая философия интерьера
В Минздраве раскрыли, сколько врачей убили ВСУ с 2014 по 2022 год
Адвокат объяснил, как защитить себя и родственников от дипфейков
Врач объяснила, чем полезны яблоки
СК предъявил обвинение Буданову
В России начнут сажать за незаконный майнинг
HR-эксперт раскрыл, откажется ли бизнес от применения ИИ из-за дороговизны
Юрист ответил, увеличат ли россиянам отпуск до 35 дней
Мощный град «перенес» жителей Подмосковья обратно в зиму
Стало известно, в каком случае россияне готовы доплатить за квартиру
«Бесчеловечные удары»: раскрыты жуткие детали атак ВСУ по медикам в ЛНР
«Скоро усвоит урок»: Эрдоган выступил с угрозой в адрес «тирана» Нетаньяху
Дальше
Самое популярное
Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб
Общество

Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики
Общество

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых
Общество

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.