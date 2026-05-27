Врач объяснила, чем полезны яблоки

Яблоки полезны для организма из-за содержания пектина, рассказала интернет-изданию Regions врач-гастроэнтеролог Светлана Черепицына. Она отметила, что такой компонент помогает в борьбе с высоким холестерином.

Пектин действительно работает. Он связывает до 10% плохого холестерина из пищи. Плюс он помогает кишечнику работать как часы. Но важно, прежде чем есть продукты, богатые пектином, нужно проконсультироваться с доктором, — рассказала Черепицына.

Врач подчеркнула, что пектин содержится в яблоках, цитрусовых, моркови, тыкве, сливе, абрикосах, смородине, крыжовнике, винограде, айве и хурме. По ее словам, регулярное употребление такого нутриента снижает общий холестерин на 5-10% через 8-12 недель.

