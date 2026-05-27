Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
27 мая 2026 в 06:56

Забудьте про шашлык: финал идеального пикника — яблоки с пломбиром на углях

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Долго думал, что подать, когда шашлык уже съели, а костер еще тлеет. Теперь эти яблоки — наше коронное завершение любого пикника.

Ингредиенты

Яблоки крупные — 4 шт., масло сливочное — 50 г, сахар — 3 ст. л., корица — 1 ч. л., кардамон — 0,5 ч. л., карамель готовая — 8 ст. л., грецкие орехи — 60 г, мороженое пломбир — 4 шарика.

Как готовлю

Сначала растапливаю сливочное масло, всыпаю сахар, корицу и кардамон — мешаю, пока сахар не разойдется. Срезаю с яблок верхушку, ложкой вычищаю сердцевину, оставляя стенки. Каждое яблоко кладу на квадрат фольги, кистью промазываю пряным маслом снаружи и внутри.

В центр закладываю по 2 ложки карамели и горсть рубленых грецких орехов. Заворачиваю в фольгу, отправляю на решетку в зону непрямого жара под крышку на 20–25 минут. Аккуратно разворачиваю, перекладываю на тарелку, сверху — шарик пломбира и остатки карамели.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо. Когда я снял первое яблоко с решетки и добавил ложку пломбира, жена сказала, что это лучше шашлыка.

Текстура получилась идеальной: мягкая, но не разваливающаяся, а сливочное масло с сахаром превратились в тягучую карамель. Рекомендую брать кисло-сладкие яблоки — так вкус будет более сбалансированным и не приторным.

Проверено редакцией
Читайте также
Адвокат назвала типы денежных переводов, которые могут попасть под проверку
Общество
Адвокат назвала типы денежных переводов, которые могут попасть под проверку
В деле о гибели командира «АрБата» появился новый поворот
Общество
В деле о гибели командира «АрБата» появился новый поворот
5 завтраков с творогом за 10 минут для ленивых: от лепешек до сырников
Семья и жизнь
5 завтраков с творогом за 10 минут для ленивых: от лепешек до сырников
Запеканка «Сливочная мечта»: 3 яйца, творог и сметана — пальчики оближешь, а готовится без хлопот
Общество
Запеканка «Сливочная мечта»: 3 яйца, творог и сметана — пальчики оближешь, а готовится без хлопот
Тру огурец и редис на терке: летние бутерброды получаются такими вкусными, что хочется готовить каждый день
Общество
Тру огурец и редис на терке: летние бутерброды получаются такими вкусными, что хочется готовить каждый день
Общество
рецепты
еда
яблоки
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Без паники»: Сальдо одним действием сломал кровавые планы Зеленского
В Москве на один день ограничат движение транспорта и изменят работу метро
Итальянская актриса поразила зрителей своим образом с декольте
В МИД России назвали ключевое условие для вывода войск из Приднестровья
Названы регионы России, в которых обитают комары-переносчики инфекций
Названа неожиданная причина сонливости и усталости
Врач ответил, какой вид спорта противопоказан при гипертонии
Прорыв обороны в Сумах и «конвульсии» Украины: новости СВО к утру 27 мая
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 27 мая: инфографика
Российские силы ПВО уничтожили за ночь 140 беспилотников ВСУ
Слюсарь раскрыл состояние двух человек, пострадавших в Таганроге из-за ВСУ
В ЛНР сообщили о гибели 74 детей с 2014 года из-за действий ВСУ
На Украине начали распродавать американскую экипировку
Атака БПЛА и Storm Shadow на Севастополь ночью 27 мая: жертвы, что известно
Названо место в Минске, куда точно стоит сходить молодежи
«Вклад в конфронтацию»: в АдГ осудили военную стратегию властей Германии
Продюсер поставил точку в споре, заменит ли ИИ музыкантов
Россиянам рассказали о новой лазейке мошенников
«Сложно быть тайной организацией»: Птаха о масонстве, «Касте» и вере в Бога
В Севастополе после атаки ВСУ повреждены дома и здание Центрального банка
Дальше
Самое популярное
Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики
Общество

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики

Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб
Общество

Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых
Общество

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.