Забудьте про шашлык: финал идеального пикника — яблоки с пломбиром на углях

Долго думал, что подать, когда шашлык уже съели, а костер еще тлеет. Теперь эти яблоки — наше коронное завершение любого пикника.

Ингредиенты

Яблоки крупные — 4 шт., масло сливочное — 50 г, сахар — 3 ст. л., корица — 1 ч. л., кардамон — 0,5 ч. л., карамель готовая — 8 ст. л., грецкие орехи — 60 г, мороженое пломбир — 4 шарика.

Как готовлю

Сначала растапливаю сливочное масло, всыпаю сахар, корицу и кардамон — мешаю, пока сахар не разойдется. Срезаю с яблок верхушку, ложкой вычищаю сердцевину, оставляя стенки. Каждое яблоко кладу на квадрат фольги, кистью промазываю пряным маслом снаружи и внутри.

В центр закладываю по 2 ложки карамели и горсть рубленых грецких орехов. Заворачиваю в фольгу, отправляю на решетку в зону непрямого жара под крышку на 20–25 минут. Аккуратно разворачиваю, перекладываю на тарелку, сверху — шарик пломбира и остатки карамели.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо. Когда я снял первое яблоко с решетки и добавил ложку пломбира, жена сказала, что это лучше шашлыка.

Текстура получилась идеальной: мягкая, но не разваливающаяся, а сливочное масло с сахаром превратились в тягучую карамель. Рекомендую брать кисло-сладкие яблоки — так вкус будет более сбалансированным и не приторным.