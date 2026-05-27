Россиянам рассказали о новой лазейке мошенников

Злоумышленники организуют фальшивые кампании по сбору средств на лечение животных, заявил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. По его словам, также аферисты зачастую используют поддельные объявления о продаже питомцев.

Мошенники переключились на любителей домашних животных. Интернет-аферисты используют различные схемы, чтобы обмануть людей. Например, они создают фальшивые сборы на лечение больных животных, поддельные сайты и ссылки на ветклиники и зоомагазины, а также распространяют фейковые объявления о продаже щенков и котят. Часто применяются схемы с предоплатой за животных, которых не существует, — предупредил Щербаченко.

Он отметил, что на сегодняшний день мошенничество становится все более изощренным и технологичным. По словам эксперта, чтобы не попасть в ловушку, важно быть внимательным и обладать цифровой грамотностью.

Главная цель мошенников — заставить человека перевести деньги как можно быстрее. Не поддавайтесь на фразы «срочно, иначе животное погибнет». Не переводите деньги незнакомым людям, не переходите по сомнительным ссылкам и не вводите данные банковских карт на непроверенных ресурсах. Проверяйте отзывы и контакты организаций, реквизиты, — резюмировал Щербаченко.

Ранее директор по информационной безопасности RuStore Дмитрий Морев предупредил, что мошенники, маскируясь под известных блогеров и стримеров, все чаще обманывают детей в мобильных играх. По словам эксперта, они обещают бесплатную валюту и редкие скины, чтобы заманить потенциальную жертву.