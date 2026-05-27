27 мая 2026 в 07:00

Россиянам рассказали о новой лазейке мошенников

Доцент Щербаченко: мошенники создают фейковые сборы на помощь животным

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Злоумышленники организуют фальшивые кампании по сбору средств на лечение животных, заявил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. По его словам, также аферисты зачастую используют поддельные объявления о продаже питомцев.

Мошенники переключились на любителей домашних животных. Интернет-аферисты используют различные схемы, чтобы обмануть людей. Например, они создают фальшивые сборы на лечение больных животных, поддельные сайты и ссылки на ветклиники и зоомагазины, а также распространяют фейковые объявления о продаже щенков и котят. Часто применяются схемы с предоплатой за животных, которых не существует, — предупредил Щербаченко.

Он отметил, что на сегодняшний день мошенничество становится все более изощренным и технологичным. По словам эксперта, чтобы не попасть в ловушку, важно быть внимательным и обладать цифровой грамотностью.

Главная цель мошенников — заставить человека перевести деньги как можно быстрее. Не поддавайтесь на фразы «срочно, иначе животное погибнет». Не переводите деньги незнакомым людям, не переходите по сомнительным ссылкам и не вводите данные банковских карт на непроверенных ресурсах. Проверяйте отзывы и контакты организаций, реквизиты, — резюмировал Щербаченко.

Ранее директор по информационной безопасности RuStore Дмитрий Морев предупредил, что мошенники, маскируясь под известных блогеров и стримеров, все чаще обманывают детей в мобильных играх. По словам эксперта, они обещают бесплатную валюту и редкие скины, чтобы заманить потенциальную жертву.

Максим Кирсанов
Александрина Гуловская
