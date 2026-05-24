24 мая 2026 в 12:18

Россиян предупредили о новой мошеннической схеме с домовыми чатами

Аферисты начали создавать поддельные чаты жильцов для кражи данных россиян

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Мошенники начала обманывать россиян, рассылая им в мессенджерах предложения о вступлении в чаты жильцов, рассказал РИА Новости заслуженный юрист Российской Федерации и руководитель проекта «Не дай себя обмануть» Иван Соловьев. Для вступления в сообщество жертве предлагают совершить интерактивное действие и кликнуть на фотографию вымышленного зампредседателя по имени Елизавета Бормотова.

Появилась совсем новая схема, пока мошенническое ноу-хау — информация о создании якобы официального домового чата в мессенджере МАКС, в котором будут сотрудники коммунальных служб и мастера, — предупредил Соловьев.

Вступление в чат является лишь началом глубоко эшелонированной атаки. По словам юриста, после перехода по фиктивной ссылке к дальнейшей психологической обработке потенциальной жертвы немедленно подключается целая группа подготовленных лиц. Свои агрессивные действия преступники продолжают уже под видом сотрудников Роскомнадзора, Росфинмониторинга, Центробанка, Следственного комитета и различных силовых ведомств ради последующего хищения средств и вербовки.

Ранее стало известно, что мошенники начали использовать новую схему с закрытыми чатами и обещаниями «гарантированного» заработка. По данным МВД, злоумышленники добавляют потенциальных жертв в закрытые каналы в Telegram.

Общество
аферисты
мошенники
чаты
