Прокуратура Подмосковья показала третью часть проекта о борьбе с аферистами

Прокуратура Московской области показала третью часть видеопроекта о борьбе с телефонными мошенниками, сообщает 360.ru. Сюжет ролика строится вокруг жителя Балашихи, которые оказывается в центре внимания международной банды аферистов.

Первая серия проекта была выпущена в 2025 году. Новая часть затрагивает одну из основных тем мошенничества — попытки создать ощущения участия в «большой игре». Только в финале жертвы обычно понимают, что общались и помогали не спецслужбам, а аферистам.

Новая работа под эгидой ведомства показывает не только сами схемы, но и психологию вовлечения. Креативный формат позволяет говорить о телефонном мошенничестве проще и нагляднее, а сама тема остается одной из самых массовых в цифровой среде.

Ранее член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин рассказал, что новые законодательные меры против кибермошенничества подразумевают возврат денег банком, если перевод был сделан мошенниками. По его словам, также вводятся ограничения на максимальное количество карт у одного гражданина.