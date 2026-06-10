«Трамп не фартовый»: экс-нардеп о роли США в переговорах по Украине Экс-нардеп Олейник: мир на Украине мог бы компенсировать Трампу неудачи в Иране

Завершение украинского конфликта могло бы компенсировать президенту США Дональду Трампу неудачи в Иране, заявил NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник. Однако, по его словам, Белый дом все еще не выполнил обещания, данные в Анкоридже.

Сегодня можно сказать, что Трамп не фартовый. Если посмотреть на события на Ближнем Востоке, то там наблюдается повышенная политическая сейсмологическая активность. То трясет, то успокаивается. Поэтому украинский конфликт, который активно обсуждается в США, мог бы компенсировать [неудачи в Иране]. Трамп бы тогда показал, что он еще играет большую роль во внешней политике. Однако позиция [Марко] Рубио (госсекретарь США. — NEWS.ru) непонятна: «Мы участвуем, мы продолжаем, мы поддерживаем [Украину]», — поделился Олейник.

Он подчеркнул, что в США надеются хотя бы на временное прекращение боевых действий между Россией и Украиной. При этом, по словам экс-нардепа, они не против установления мира, но осознают высокую сложность и не предпринимают активных шагов для его достижения.

Штаты не могут выполнить взятые в Анкоридже обязательства. Это всем уже понятно. Они пообещали, что территории ЛНР и ДНР будут освобождены, и только после этого может быть применена формула перемирия, включая возможность проведения выборов. А после уже можно рассматривать в договоре цели по денацификации и демилитаризации, которые преследует Россия, — заключил Олейник.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что переговоры по Украине встали на паузу. Однако, по его словам, американские представители продолжают поддерживать контакт как с российской, так и с украинской стороной.