Психолог назвала неочевидную зависимость россиян

Из-за маркетплейсов у пользователей развивается ониомания, рассказала «Радио 1» семейный психолог Анастасия Кардиакос. Она объяснила, что при таком типе зависимости человеку важно листать ленту и выбирать товары.

В ониомании больше акт серфинга, добавления в корзину. Человеку нужно погружаться в скроллинг и ощущение того, что он что-то контролирует, что-то выбрал, что-то ждет. Это как некая параллельная жизнь, внутри которой он совершает множество решений, где он способен отказываться от выбора, — рассказала Кардиакос.

Психолог подчеркнула, что в классической шопоголии компульсия запускается актом покупки, в ониомании — скроллингом и сравнением товаров. По ее словам, все зависимости работают одинаково: снимают дискомфорт и тревожность.

Ранее психотерапевт Марина Грач рассказала, что самозапрет на покупки через маркетплейсы и онлайн-магазины мог бы помочь тем, кто страдает шопоголизмом. По ее словам, 5–8% населения страдают подобным расстройством.