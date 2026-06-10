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10 июня 2026 в 15:56

Психолог назвала неочевидную зависимость россиян

Психолог Кардиакос: из-за маркетплейсов у россиян развивается ониомания

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Из-за маркетплейсов у пользователей развивается ониомания, рассказала «Радио 1» семейный психолог Анастасия Кардиакос. Она объяснила, что при таком типе зависимости человеку важно листать ленту и выбирать товары.

В ониомании больше акт серфинга, добавления в корзину. Человеку нужно погружаться в скроллинг и ощущение того, что он что-то контролирует, что-то выбрал, что-то ждет. Это как некая параллельная жизнь, внутри которой он совершает множество решений, где он способен отказываться от выбора, — рассказала Кардиакос.

Психолог подчеркнула, что в классической шопоголии компульсия запускается актом покупки, в ониомании — скроллингом и сравнением товаров. По ее словам, все зависимости работают одинаково: снимают дискомфорт и тревожность.

Ранее психотерапевт Марина Грач рассказала, что самозапрет на покупки через маркетплейсы и онлайн-магазины мог бы помочь тем, кто страдает шопоголизмом. По ее словам, 5–8% населения страдают подобным расстройством.

Общество
покупки
маркетплейсы
психологи
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