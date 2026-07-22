Глава Федерации футбола Кюрасао ушел в отставку

Президент Федерации футбола Кюрасао Гильберт Мартина досрочно покинул свой пост из-за выявленного у него онкологического заболевания, сообщается на странице организации в соцсетях. Заболевание раком предстательной железы было обнаружено у функционера на ранней стадии во время прохождения планового медицинского обследования.

Я очень благодарен всем членам федерации за доверие, оказанное мне как президенту. Для меня было честью занимать этот пост, работая с полной самоотдачей и преданностью делу. Однако сейчас мое здоровье должно быть на первом месте, поэтому я намерен полностью сосредоточиться на лечении и восстановлении, — сказал Мартина.

В организации отметили, что Мартина сознательно не сообщал о своем диагнозе в период проведения чемпионата мира, чтобы не отвлекать внимание общественности и прессы от выступления национальной сборной на мировом первенстве. Чиновник занимал пост главы руководящего футбольного органа с апреля 2025 года. При его руководстве сборная Кюрасао впервые в истории пробилась на чемпионат мира. На турнире команда завершила свое выступление на групповом этапе, сумев набрать одно очко и забив единственный мяч в ворота сборной Германии.

Ранее стало известно, что в отставку ушел главный тренер сборной Германии по футболу Юлиан Нагельсман. Накануне руководство Немецкого футбольного союза (DFB) предложило ему покинуть пост добровольно.