Пожар на складе зерна в российском регионе охватил 800 кв. м Площадь пожара на складе зерна в Ростовской области достигла 800 кв. м

В городе Каменске-Шахтинском Ростовской области произошел пожар на складе с зерном, площадь возгорания достигла 800 кв. м, сообщает портал «Город N» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону. К тушению огня на улице Профильной привлечены 24 спасателя и восемь единиц техники, при этом информации о пострадавших пока не поступало.

По предварительной информации, погибших, пострадавших нет, — уточнило ведомство.

Изначально в ГУ МЧС подтвердили факт возгорания, оценив его первоначальную площадь в 500 кв. м. Позднее масштаб происшествия был уточнен в сторону увеличения. В настоящее время спасательные подразделения продолжают активную работу по локализации и полному тушению пламени на территории зернохранилища.

Ранее стало известно, что на территории логистического центра Wildberries в подмосковной Электростали произошел пожар в результате атаки беспилотного аппарата. Экстренные службы оперативно справились с открытым горением и полностью ликвидировали возгорание на складе. После операции запустили работу по оценке нанесенного ущерба и проверке сохранности инфраструктуры объекта.